В Башкирии капитально отремонтировали историко-краеведческий музей

Теперь историю развития Агидели — от древнейших времён до сегодняшнего дня — можно отследить наглядно и увлекательно. Благодаря новым технологиям к прошлому родного края можно не просто прикоснуться взглядом, но и буквально «потрогать» его.

Так, по словам мэра, зал воинской славы оснастили интерактивным сенсорным оборудованием, которое позволяет глубже погрузиться в историю подвигов наших земляков, а зал с панорамным проектором создаёт невероятный эффект полного погружения, позволяя прочувствовать атмосферу разных эпох.

«Уверен, что обновлённый музей станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Особенно здесь понравится ребятам в игровой и наглядной форме знакомиться с историей и культурой родной земли», — написал мэр города.

Масштабные преобразования стали возможны благодаря федеральной поддержке в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нового национального проекта «Семья».

Ранее мы сообщали, что в Башкирии модернизировали Дворец культуры благодаря федеральному проекту.