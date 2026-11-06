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23:36 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии капитально отремонтировали историко-краеведческий музей

После масштабного ремонта распахнул свои двери Историко-краеведческий музей города Агидели. Как сообщил мэр города Денис Ирназаров, залы преобразились до неузнаваемости и превратились в современное, интерактивное пространство, оснащённое мультимедийным и звуковым оборудованием.

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Денис Ирназаров пресс-служба администрации г. Агидель
Фото: Денис Ирназаров | пресс-служба администрации г. Агидель
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Теперь историю развития Агидели — от древнейших времён до сегодняшнего дня — можно отследить наглядно и увлекательно. Благодаря новым технологиям к прошлому родного края можно не просто прикоснуться взглядом, но и буквально «потрогать» его.

Так, по словам мэра, зал воинской славы оснастили интерактивным сенсорным оборудованием, которое позволяет глубже погрузиться в историю подвигов наших земляков, а зал с панорамным проектором создаёт невероятный эффект полного погружения, позволяя прочувствовать атмосферу разных эпох.

«Уверен, что обновлённый музей станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Особенно здесь понравится ребятам в игровой и наглядной форме знакомиться с историей и культурой родной земли», — написал мэр города.

Масштабные преобразования стали возможны благодаря федеральной поддержке в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нового национального проекта «Семья».

Ранее мы сообщали, что в Башкирии модернизировали Дворец культуры благодаря федеральному проекту.

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