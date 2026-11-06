В Башкирии капитально отремонтировали историко-краеведческий музей

Теперь историю развития Агидели — от древнейших времён до сегодняшнего дня — можно отследить наглядно и увлекательно. Благодаря новым технологиям к прошлому родного края можно не просто прикоснуться взглядом, но и буквально «потрогать» его.
Так, по словам мэра, зал воинской славы оснастили интерактивным сенсорным оборудованием, которое позволяет глубже погрузиться в историю подвигов наших земляков, а зал с панорамным проектором создаёт невероятный эффект полного погружения, позволяя прочувствовать атмосферу разных эпох.
«Уверен, что обновлённый музей станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Особенно здесь понравится ребятам в игровой и наглядной форме знакомиться с историей и культурой родной земли», — написал мэр города.
Масштабные преобразования стали возможны благодаря федеральной поддержке в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нового национального проекта «Семья».
Ранее мы сообщали, что в Башкирии модернизировали Дворец культуры благодаря федеральному проекту.
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