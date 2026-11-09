Легендарный композитор Пахмутова оценила песню башкирской группы

В России набирает популярность новая песня башкирской группы AY YOLA — «Нежность». Всего через сутки после премьеры трек поднялся на 5-е место дневного чарта BandLink, сообщал ранее Башинформ.
Композиция является новой версией культовой песни композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. В соцсетях группа привела отзыв 97-летней пианистки. Пахмутова одобрила новое прочтение песни, отметив, что она про любовь.
«В 1965 году в сборник „Обнимая небо“ вошла наша с Николаем Николаевичем песня „Нежность“. Наши песни не всегда обретали любовь, с „Нежностью“ было именно так. Но сейчас, когда по прошествии очень многого времени её поют, я вновь понимаю, что судьба песен, как и судьбы людей. Самое главное, песня „Нежность“ не про смерть, а про большую человеческую любовь, которой не страшно расставание», — сказала Александра Пахмутова.
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