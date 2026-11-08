Представители Башкирии, Марий Эл и Монголии встретились за круглым столом

Местом встречи разных культур и танцевальных традиций стал Государственный концертный зал «Башкортостан», где проходят концерты фестиваля, объединяющего на одной сцене коллективы из Башкирии, Республики Марий Эл и Монголии.

В рамках фестиваля «Танец – душа народа» государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова собрал за круглым столом представителей Башкортостана, Республики Марий Эл и Монголии. Главная тема обсуждения – дальнейшее развитие фестиваля и расширение международного сотрудничества.

Участники круглого стола отметили большой интерес артистов к таким творческим встречам, которые дают возможность обмениваться профессиональным опытом, перенимать мастерство, делиться секретами национальной хореографии и знакомиться с творческими традициями друг друга. При этом особое внимание было уделено тому, как международные творческие связи могут способствовать развитию коллективов и сохранению культурного многообразия.