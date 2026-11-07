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16:23 (UTC+5), 07 Ноября 2026

Ансамбль Гаскарова и ансамбль «Марий Эл» выступили на одной сцене в Уфе

В Уфе стартовал Международный фестиваль хореографического искусства «Танец – душа народа».

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Эдуард Дильмухаметов предоставлено «Башинформу»
Фото: Эдуард Дильмухаметов | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Местом встречи разных культур и танцевальных традиций стал Государственный концертный зал «Башкортостан», где проходят концерты фестиваля, объединяющего на одной сцене коллективы из Башкирии, Республики Марий Эл и Монголии. Фестиваль объединяет творческие коллективы, которые через танец знакомят зрителей с историей, обычаями и культурным наследием своих народов.

Государственный ансамбль танца «Марий Эл» был тепло принят уфимскими зрителями. Основанный в 1939 году в Йошкар-Оле, коллектив занимается сохранением, изучением и популяризацией музыкально-танцевального фольклора марийского народа. Артисты привезли яркие постановки, отражающие культуру марийского народа: «Веревочка», «Девичий пир», «Хитрый Миклай», «Пять пар» и т. д. Постановки отличались выразительностью, юмором и изобилием национальных обрядов. Через хореографию, музыку и костюм были показаны различия между культурами марийцев, проживающих в разных регионах России, подчеркнуты их особенности и национальный колорит.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова в свою очередь представил зрителям разнообразие башкирской хореографии: от легендарных «Семи девушек» до самобытного танца «Охота на беркута». Также в концерте были исполнены татарский танец «Играй, гармонь» и русская плясовая «Калинка».

7 ноября гостей и жителей Уфы ждет еще один концерт в рамках мероприятия – выступление танцевального ансамбля имени Ц. Сэвжида Государственного большого театра национального искусства Монголии. Второй концерт Международного фестиваля «Танец – душа народа» станет продолжением культурного диалога, в котором национальные традиции раскрываются через движение, музыку и сценическое искусство.

Ранее в Башкирии прошел танцевальный флешмоб «Танец единства».

Эдуард Дильмухаметов предоставлено «Башинформу»
Эдуард Дильмухаметов предоставлено «Башинформу»
Эдуард Дильмухаметов предоставлено «Башинформу»
Эдуард Дильмухаметов предоставлено «Башинформу»
Фото: Эдуард Дильмухаметов | предоставлено «Башинформу»
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