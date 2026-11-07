Ансамбль кураистов Башкирии успешно выступил на органном фестивале в Перми

В Перми, в рамках XXI международного фестиваля органной музыки народный артист РБ Владислав Муртазин и государственный ансамбль кураистов Башкортостана представили программу «Орган и курай: диалог традиций», в которой европейская классика переплелась с башкирскими народными мелодиями. Прозвучали обработки башкирских народных песен — лирические, проникновенные и торжественные; сочинения национальных композиторов, а также органные произведения Иоганна Себастьяна Баха.

«Они раскрыли подлинное художественное единство инструментов: прозрачная, летящая линия курая на фоне плотной, величественной органной фактуры, — отметили в Пермской краевой филармонии. — Концерт также дополнили композиции, ставшие визитной карточкой ансамбля кураистов Башкортостана».

Концерт прошел при полном аншлаге. Для пермских слушателей вечер в филармонии стал настоящим музыкальным открытием, доказывающим, что подлинное искусство не знает границ.

«До концерта слушали отдельно курай и отдельно орган. Оставалась загадка — как же будут звучать они вместе. Оказалось, очень даже гармонично. Рок-обработка национальных мелодий — просто отдельный вид искусства! Ребята — молодцы, идут в ногу со временем, — подчеркнул один пермских зрителей. — Слушать курай — это как прикоснуться к живой истории. В этих звуках столько глубины, силы и родной теплоты, будто сама земля шепчет свои древние мелодии».

После концерта башкирские музыканты тоже поделились своими впечатлениями.

«Я в первый раз играю с ансамблем кураистов и мне понравилось! Башкирская мелодия по своей природе а-капельна. Это — вдох и умещающаяся в длину выдоха мысль, выраженная в звуках. Вот что для меня башкирская мелодия, прежде всего, озон-кюй», — признался первый башкирский органист Владислав Муртазин.

Как пояснил Мурат Джанизаков, заслуженный артист Республики Башкортостан, музыкальный руководитель ансамбля кураистов, в их концертной программе на 99 процентов звучали старинные башкирские мелодии в собственной обработке.

«Мы сами продумывали их аранжировку, особенно на современный лад. И только одно произведение из прозвучавших было авторским», — добавил Мурат Джанизаков.

Справочно. Государственный ансамбль кураистов РБ создан по указу Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2024 году. 10 октября 2024 года состоялся концерт-презентация коллектива. Радий Хабиров назвал эту дату днём рождения коллектива и подписал указ о объявлении 10 октября Днём курая.

На сегодняшний день коллектив провёл свыше 150 концертов по республике и регионам России. В 2026 году ансамбль кураистов стал участником трех масштабных фестивалей в Екатеринбурге, Магнитогорске и Перми.