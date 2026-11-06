Юный певец из Башкирии выступит в телешоу «Голос. Дети» на Первом канале

Рамазан - уроженец города Октябрьского, ему 13 лет. В этом году поступил на бюджетное отделение музыкальной школы РАМ имени Гнесиных.
Как сообщили в пресс-службе проекта, в новом выпуске слепых прослушиваний случится то, чего в «Голосе» никогда прежде не бывало. Номер одного юного дарования в хорошем смысле «сломал систему» и это стало, возможно, самым драматичным эпизодом с начала сезона.
Также впервые в роли ведущего вокального супершоу себя попробовал Сергей Жилин, он же на сцене «Голоса» и спел.
На сегодня в командах осталось считанное число вакантных мест, требования наставников все повышаются, а юным конкурсантам становится все труднее, по выражению одной девочки, «поворачивать их спины» - тем интереснее смотреть.
Ранее мы сообщали, что музыканты Башкирии примут участие в гала-концерте любительских творческих коллективов «Звезды народного искусства. Многоликая Россия».
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