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00:01 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Юный певец из Башкирии выступит в телешоу «Голос. Дети» на Первом канале

Выступление Рамазана Басимова из Башкирии покажут на первом канале в 13-м сезоне телешоу «Голос. Дети». Эфир состоится 6 ноября в 21.45 (12+).

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Юрий Феклистов предоставлено ИА Башинформ пресс-службой проекта
Фото: Юрий Феклистов | предоставлено ИА Башинформ пресс-службой проекта
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Рамазан - уроженец города Октябрьского, ему 13 лет. В этом году поступил на бюджетное отделение музыкальной школы РАМ имени Гнесиных.

Как сообщили в пресс-службе проекта, в новом выпуске слепых прослушиваний случится то, чего в «Голосе» никогда прежде не бывало. Номер одного юного дарования в хорошем смысле «сломал систему» и это стало, возможно, самым драматичным эпизодом с начала сезона.

Также впервые в роли ведущего вокального супершоу себя попробовал Сергей Жилин, он же на сцене «Голоса» и спел.

На сегодня в командах осталось считанное число вакантных мест, требования наставников все повышаются, а юным конкурсантам становится все труднее, по выражению одной девочки, «поворачивать их спины» - тем интереснее смотреть.

Ранее мы сообщали, что музыканты Башкирии примут участие в гала-концерте любительских творческих коллективов «Звезды народного искусства. Многоликая Россия».

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