Музыканты Башкирии примут участие в гала-концерте звезд искусства в Москве

В нем примут участие более 200 лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей — фольклорные, танцевальные и инструментальные ансамбли, а также отдельные исполнители из Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Калмыкии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии-Алании, Татарстана, Удмуртии, Якутии, Пермского края, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Рязанской областей, ХМАО-Югры и Москвы, в том числе лауреаты Всероссийского фестиваля-смотра национальных музыкальных инструментов народов России.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе центра народного творчества, Республику Башкортостан представят Ансамбль кураистов УГИИ под руководством заслуженного артиста РБ, доцента Венера Елкибаева и народный артист РБ, заслуженный работник культуры РБ, кураист Артур Гайсаров.
У зрителей будет уникальная возможность окунуться в мир традиций разных народов: услышать звучание редких народных инструментов; насладиться самобытным песенным и устным фольклором; увидеть завораживающие национальные танцы.
Прямая трансляция концерта состоится в социальной сети ВКонтакте и на сайте Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова
Учредитель мероприятия — министерство культуры РФ. Организатор — Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова.
Ранее мы сообщали, что певица из Башкирии Гальсар Байгускарова получила грант на продвижение своей песни.
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