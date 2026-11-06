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16:50 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Башкирский фильм представляет Россию на кинофестивале в Стамбуле

Российский художественный фильм «Фарзана идёт на запад» режиссёра Булата Юсупова, созданный в Республике Башкортостан, вошёл в основную конкурсную программу VI Международного кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата», который проходит с 3 по 7 ноября в Стамбуле.

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Булат Юсупов предоставлено «Башинформу»
Фото: Булат Юсупов | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Турции. В этом году в его программу включены 56 фильмов из разных стран и регионов тюркского мира. За награды в трёх конкурсных категориях борются 30 картин, в том числе 10 полнометражных игровых фильмов.

«Фарзана идёт на запад» представлена в категории полнометражного игрового кино (Feature Film Competition). Фестивальные показы, которые стали международной премьерой картины, прошли 4 ноября в историческом кинотеатре Atlas 1948, также состоятся 5 и 7 ноября в кинотеатре AKM Yeşilçam. 

Напомним, фильм Булата Юсупова рассказывает о реальных событиях 1944 года, когда молодые жители Учалинского района Башкортостана перегоняли скот на освобождённые территории Украины. Главная героиня — 14-летняя Фарзана, которая отправляется в опасный путь, надеясь найти своего отца, пропавшего на фронте. Картина создана на башкирском языке при участии киностудии «Башкортостан» и кинокомпании «Живая лента».

«Для меня, как российского режиссёра, очень важно, что фильм, созданный в Башкортостане, вошёл в международную конкурсную программу. Россия — многонациональная страна с богатой культурой, и наше кино отражает это разнообразие. Мы рассказываем историю на башкирском языке, но говорим о ценностях, понятных зрителям во всём мире: мужестве, любви, сострадании и ответственности за других людей. Надеюсь, что участие в фестивале поможет открыть наш фильм новой аудитории», — отметил режиссёр Булат Юсупов.

В рамках фестиваля 4 ноября также прошёл международный киносаммит, посвящённый перспективам совместного производства и проката фильмов, национальным системам поддержки кинематографа и созданию Кинофонда тюркского мира. В профессиональной программе принимают участие представители киноиндустрии Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Международный конкурс в Стамбуле проходит накануне выхода фильма в российский региональный прокат. 12 ноября в уфимском кинотеатре «Родина» состоится премьерный показ картины «Фарзана идёт на запад». В этот же день начинается её прокат в кинотеатрах Республики Башкортостан.

О предпремьерном показе можно прочитать репортаж «Башинформа».

Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Резеда Онэль предоставлено "Башинформу"
Фото: Резеда Онэль | предоставлено "Башинформу"
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