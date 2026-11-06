Башкирский фильм представляет Россию на кинофестивале в Стамбуле

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и туризма Турции. В этом году в его программу включены 56 фильмов из разных стран и регионов тюркского мира. За награды в трёх конкурсных категориях борются 30 картин, в том числе 10 полнометражных игровых фильмов.

«Фарзана идёт на запад» представлена в категории полнометражного игрового кино (Feature Film Competition). Фестивальные показы, которые стали международной премьерой картины, прошли 4 ноября в историческом кинотеатре Atlas 1948, также состоятся 5 и 7 ноября в кинотеатре AKM Yeşilçam.

Напомним, фильм Булата Юсупова рассказывает о реальных событиях 1944 года, когда молодые жители Учалинского района Башкортостана перегоняли скот на освобождённые территории Украины. Главная героиня — 14-летняя Фарзана, которая отправляется в опасный путь, надеясь найти своего отца, пропавшего на фронте. Картина создана на башкирском языке при участии киностудии «Башкортостан» и кинокомпании «Живая лента».



«Для меня, как российского режиссёра, очень важно, что фильм, созданный в Башкортостане, вошёл в международную конкурсную программу. Россия — многонациональная страна с богатой культурой, и наше кино отражает это разнообразие. Мы рассказываем историю на башкирском языке, но говорим о ценностях, понятных зрителям во всём мире: мужестве, любви, сострадании и ответственности за других людей. Надеюсь, что участие в фестивале поможет открыть наш фильм новой аудитории», — отметил режиссёр Булат Юсупов.



В рамках фестиваля 4 ноября также прошёл международный киносаммит, посвящённый перспективам совместного производства и проката фильмов, национальным системам поддержки кинематографа и созданию Кинофонда тюркского мира. В профессиональной программе принимают участие представители киноиндустрии Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Международный конкурс в Стамбуле проходит накануне выхода фильма в российский региональный прокат. 12 ноября в уфимском кинотеатре «Родина» состоится премьерный показ картины «Фарзана идёт на запад». В этот же день начинается её прокат в кинотеатрах Республики Башкортостан.

О предпремьерном показе можно прочитать репортаж «Башинформа».