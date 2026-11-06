Башакадемтеатр имени Мажита Гафури запустил проект «Стихи народов России»

Проект продлится в течение всего театрального сезона и завершится 12 июня 2027 года, в День России.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе театра, в рамках проекта артисты театра представят произведения выдающихся поэтов разных национальностей. Через художественное слово, актёрское мастерство и эмоциональную глубину исполнения они раскроют самобытность национальных литератур, напоминая о ценностях, которые объединяют людей независимо от национальности и языка.

В течение театрального сезона на официальных информационных площадках театра будут публиковаться видеоролики, в которых прозвучат произведения аварского поэта Расула Гамзатова, калмыцкого поэта Давида Кугультинова, белорусского классика Янки Купалы, чувашского поэта Георгия Ефимова, якутского поэта Семёна Руфова, абхазского поэта Баграта Шинкубы, туркменских поэтов Керима Курбаннепесова и Сапара Ураева, узбекских поэтов Гафура Гуляма и Аската Мухтара, казахского поэта Туманбая Мулдагалиева, а также русского поэта Константина Симонова.

Особенность проекта заключается в том, что произведения национальных поэтов прозвучат на башкирском языке. Таким образом, театр познакомит зрителей с литературным наследием разных народов и продемонстрирует богатство и выразительные возможности башкирского языка как средства межкультурного диалога.

Участниками проекта стали артисты театра Сара Буранбаева, Зиляра Юлтаева, Милена Сираева, Мурат Рафиков, Гульназ Хайсарова, Гульмира Исмагилова, Эльвира Юнусова, Линар Баитов, Руслан Хайсаров, Артур Кабиров, Ильдар Гумеров и Артур Кунакбаев.

Символично, что проект объединяет две значимые государственные даты — День народного единства и День России. Стартовав 4 ноября, он стал своеобразным поэтическим путешествием по культурам народов нашей страны, которое продолжится на протяжении всего театрального сезона. Финальный видеоролик будет представлен 12 июня 2027 года.

Проект «Стихи народов России» продолжает многолетнюю деятельность Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури по сохранению и популяризации национальной культуры, развитию межкультурного диалога и укреплению дружбы между народами.

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