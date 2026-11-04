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22:37 (UTC+5), 04 Ноября 2026

В Башкирии модернизировали Дворец культуры благодаря федеральному проекту

Ермекеевский районный Дворец культуры стал победителем федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» (в рамках национального проекта «Культура»).

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Энже Шафикова, Аделина Галеева, Ирида Варисова пресс-служба РЦНТ
Фото: Энже Шафикова, Аделина Галеева, Ирида Варисова | пресс-служба РЦНТ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

По итогам конкурса учреждение получило денежный сертификат, который был направлен на комплексное укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры.

Как рассказали в центре народного творчества, выигранные средства позволили провести обновление оснащения. В районный Дворец культуры поступили современные компьютеры и ноутбуки, профессиональное звуковое оборудование и музыкальные инструменты. На значительную часть бюджета закуплены новые сценические костюмы, специальная обувь и одежда для сцены. Для повышения комфорта зрителей приобретены новые кресла в зрительный зал.

Торжественная презентация обновленной материально-технической базы состоялась в рамках народного праздника Сабантуй-2026. В мероприятии приняли участие почетные гости, включая представителей администрации Ермекеевского района и регионального отделения партии.

Руководство района отметило, что участие в федеральных программах является приоритетным направлением работы. Это напрямую способствует повышению доступности и качества культурных услуг для всех жителей района, включая самые отдаленные населенные пункты.

«Мы стараемся участвовать во всех проектах, это помогает нашему учреждению не стоять на месте и в плане развития культуры, и в плане укрепления материально-технической базы», — рассказал директор Дворца культуры Рустам Низамутдинов.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии завершается капремонт кинотеатра имени Мусы Гареева.

Энже Шафикова, Аделина Галеева, Ирида Варисова пресс-служба РЦНТ
Энже Шафикова, Аделина Галеева, Ирида Варисова пресс-служба РЦНТ
Энже Шафикова, Аделина Галеева, Ирида Варисова пресс-служба РЦНТ
Фото: Энже Шафикова, Аделина Галеева, Ирида Варисова | пресс-служба РЦНТ
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