В Башкирии модернизировали Дворец культуры благодаря федеральному проекту

По итогам конкурса учреждение получило денежный сертификат, который был направлен на комплексное укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры.

Как рассказали в центре народного творчества, выигранные средства позволили провести обновление оснащения. В районный Дворец культуры поступили современные компьютеры и ноутбуки, профессиональное звуковое оборудование и музыкальные инструменты. На значительную часть бюджета закуплены новые сценические костюмы, специальная обувь и одежда для сцены. Для повышения комфорта зрителей приобретены новые кресла в зрительный зал.

Торжественная презентация обновленной материально-технической базы состоялась в рамках народного праздника Сабантуй-2026. В мероприятии приняли участие почетные гости, включая представителей администрации Ермекеевского района и регионального отделения партии.

Руководство района отметило, что участие в федеральных программах является приоритетным направлением работы. Это напрямую способствует повышению доступности и качества культурных услуг для всех жителей района, включая самые отдаленные населенные пункты.

«Мы стараемся участвовать во всех проектах, это помогает нашему учреждению не стоять на месте и в плане развития культуры, и в плане укрепления материально-технической базы», — рассказал директор Дворца культуры Рустам Низамутдинов.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии завершается капремонт кинотеатра имени Мусы Гареева.