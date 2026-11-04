В Башкирии модернизировали Дворец культуры благодаря федеральному проекту

По итогам конкурса учреждение получило денежный сертификат, который был направлен на комплексное укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры.
Как рассказали в центре народного творчества, выигранные средства позволили провести обновление оснащения. В районный Дворец культуры поступили современные компьютеры и ноутбуки, профессиональное звуковое оборудование и музыкальные инструменты. На значительную часть бюджета закуплены новые сценические костюмы, специальная обувь и одежда для сцены. Для повышения комфорта зрителей приобретены новые кресла в зрительный зал.
Торжественная презентация обновленной материально-технической базы состоялась в рамках народного праздника Сабантуй-2026. В мероприятии приняли участие почетные гости, включая представителей администрации Ермекеевского района и регионального отделения партии.
Руководство района отметило, что участие в федеральных программах является приоритетным направлением работы. Это напрямую способствует повышению доступности и качества культурных услуг для всех жителей района, включая самые отдаленные населенные пункты.
«Мы стараемся участвовать во всех проектах, это помогает нашему учреждению не стоять на месте и в плане развития культуры, и в плане укрепления материально-технической базы», — рассказал директор Дворца культуры Рустам Низамутдинов.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии завершается капремонт кинотеатра имени Мусы Гареева.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.