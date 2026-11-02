В Башкирии завершается капремонт кинотеатра имени Мусы Гареева

В Илишевском районе Башкирии капитальный ремонт здания кинотеатра имени Мусы Гареева вышел на финишную прямую. Как сообщили в пресс-службе минкультуры, основные мероприятия завершены, в ближайшее время планируется установка кресел в зрительном зале.

– Обновленный кинотеатр станет не просто площадкой для просмотра фильмов, но и новой точкой притяжения зрителей, – отметил и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

В Центральной районной библиотеке Илишевского района уже завершили капремонт, открытие запланировано на 18 ноября. Работы велись в рамках нацпроекта «Семья» (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»). Планируется оснащение новым, современным оборудованием.

Также в илишевской ДШИ с нового года будут делать капремонт помещений в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В перечень мероприятий входят замена и восстановление строительных конструкций, обновление инженерных систем, ремонт кровли и фасада, внутренняя отделка помещений.