В Уфе определили победителей конкурса авторской песни

В Уфе состоялся Республиканский Открытый конкурс авторской песни. Конкурс проходил в два этапа.
В составе жюри работали: популярная певцы Дияна Ишниязова, Марсель Кутуев, Ян Лира и эксперты в области эстрадного искусства. По итогам просмотров жюри присудило почётные звания следующим участникам: лауреата 1 степени – Азату Искужину (г. Сибай); лауреата 2 степени – Гульнаре Байгузиной (г. Уфа), лауреата 3 степени – Ринату Салихьянову (Краснокамский район).
География участников была обширной, отметили в пресс-службе центра народного творчества. На первый заочный тур было подано 68 заявок из Московской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областей, Республик Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Пермского края. Республику Башкортостан на отборочном этапе представили исполнители из 25 районов и 5 городов. По итогам заочного прослушивания приглашение во второй тур получили 45 авторов-исполнителей. 2 ноября свои творческие работы представили 23 финалиста.
Мероприятие, прошедшее в рамках форума «Российская креативная неделя – Евразия», было направлено на укрепление патриотического воспитания молодежи, стимулирование интереса к написанию содержательных современных авторских песен и выявление молодых талантливых авторов-исполнителей.
Ранее мы сообщали, что Академия танца «Салават» из Уфы завоевала Гран-при Международного конкурса.
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