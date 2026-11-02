Академия танца «Салават» из Уфы завоевала Гран-при Международного конкурса

Юные таланты представили Государственный концертный зал «Башкортостан» и республику на масштабной культурной площадке, сообщает пресс-служба Курултая РБ.

Под руководством руководителей коллектива Маргариты и Рустама Гандалиповых, а также педагога Салавата Бакирова артисты продемонстрировали блестящую подготовку, высокое исполнительское мастерство и яркий национальный колорит.

Конкурс, главной целью которого является укрепление межнациональных связей и дружбы народов, собрал сильные творческие коллективы из разных регионов, но именно выступление уфимских танцоров единогласно получило наивысшую оценку жюри.

Помимо конкурсной программы, юные артисты познакомились с традициями Кабардино-Балкарии и побывали на экскурсии на Эльбрусе.

Ранее мы сообщали, что Минкульт России высоко оценил поддержку литературы руководством Башкирии.