Академия танца «Салават» из Уфы завоевала Гран-при Международного конкурса

Юные таланты представили Государственный концертный зал «Башкортостан» и республику на масштабной культурной площадке, сообщает пресс-служба Курултая РБ.
Под руководством руководителей коллектива Маргариты и Рустама Гандалиповых, а также педагога Салавата Бакирова артисты продемонстрировали блестящую подготовку, высокое исполнительское мастерство и яркий национальный колорит.
Конкурс, главной целью которого является укрепление межнациональных связей и дружбы народов, собрал сильные творческие коллективы из разных регионов, но именно выступление уфимских танцоров единогласно получило наивысшую оценку жюри.
Помимо конкурсной программы, юные артисты познакомились с традициями Кабардино-Балкарии и побывали на экскурсии на Эльбрусе.
Ранее мы сообщали, что Минкульт России высоко оценил поддержку литературы руководством Башкирии.
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