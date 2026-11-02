В Уфе обсудили будущее музыкального рынка Евразии

В Уфе в рамках форума «Российская креативная неделя» состоялась пленарная сессия «Евразийский музыкальный мост: стратегии интеграции и экспорта музыки и контента в СНГ и Азию». На площадке конгресс-холла «Торатау» лидеры индустрии, представители государственных структур, музыкальной отрасли и технологических компаний обсудили будущее музыкального рынка Евразии.

Главной темой дискуссии стало формирование единого Евразийского музыкального хаба. Панельную дискуссию открыла народная артистка России Анита Цой. Она отметила, что вопросы развития креативных индустрий очень важны, и на собственном примере объяснила почему.

«Одна песня не может решить противоречия между государствами. Но она может решить проблему общения между людьми. Когда далеко от дома ты слышишь знакомую песню, ты понимаешь, что здесь тебя понимают. Прежде чем просить другую культуру услышать нас, нужно самим услышать её. Поэтому нам нужны местные партнеры, нужно искать другой подход — сохранять собственный голос и учиться слышать чужой», – подчеркнула Анита Цой.

Сооснователь и генеральный директор (CEO) аналитического и маркетингового агентства YAA Kazakhstan Денис Бикчурин подробно рассказал о том, с какими проблемами за рубежом могут столкнуться как артисты, так и промоутеры.

«Нужно сказать о том, что много российского контента ранее экспортировалось в Центральную Азию. Основная страна — Казахстан. Покажу немного цифр, чтобы стало понятно. В сентябре–ноябре 2026 года российские проекты в афише Yammi Pulse в Казахстане занимали 8,5%, а в срезе больших залов — 20,4%. В октябре–ноябре в среднем по 25% концертов в Казахстан едут из России. Мы работаем с фестивалем Park Live, в 2024 году он переехал в Казахстан. Доля посещений сайта и переходов к покупке билета вне Казахстана — 63,1%. Это разговор о том, что у самого Казахстана не так много людей, которые готовы идти на стадионные мероприятия. Поэтому всегда приходится работать на другие страны, в частности на Россию, Узбекистан, Грузию, Армению и так далее. Ещё одна проблема в Казахстане — разговор про зарубежных исполнителей. В России есть много крупных площадок, куда они могут приехать, а в Казахстане их мало. Больших городов всего два, а больших стадионов — ещё меньше. Мой посыл — Центральная Азия без охвата соседних стран не может полноценно собирать большие мероприятия», — рассказал Денис Бикчурин.

Немаловажной оказалась тема институциональной поддержки и экспорта. Участники детально разобрали существующие грантовые механики, работу экспортных центров и меры государственной поддержки, необходимые для вывода локальных артистов на международные рынки.

Эксперты отметили, что в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры необходима децентрализация мирового экспорта контента. Участники сессии сошлись во мнении, что страны СНГ и Азии обладают огромным нереализованным потенциалом для совместного производства и продвижения культурных продуктов, минуя традиционные западные центры дистрибуции.

Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит 2–4 ноября в конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Форум объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.