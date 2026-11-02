Мультфильм из Башкирии стал призёром фестиваля «МультФилин»

Мультфильм «Сила дружбы» из Стерлитамака занял третье место в номинации «Фантазёры» на международном фестивале «МультФилин». Всего на летний сезон поступило более 500 мультфильмов, из которых в финал вышли 38 работ из России, Беларуси и Канады.

Работы участников оценивали режиссёры, сценаристы, аниматоры и педагоги — эксперты российских студий «ШАР», «Шаровая молния» и факультета анимации университета «Синергия». В этом сезоне к ним присоединились представители международной анимационной индустрии: индийская Toonz Media Group, работавшая с Disney, Nickelodeon и Marvel, и египетская Samaka Studio — сооснователи первого фестиваля анимации в Египте. В разные годы в жюри «МультФилина» также входили эксперты «Союзмультфильма», студии «Паровоз» и ВГИКа.

При оценке мультфильмов жюри учитывало раскрытие темы, ясность идеи, логику сюжета, оригинальность замысла, качество анимации, звука и озвучивания.

Победители получат фирменный мерч фестиваля, авторские курсы по мультипликации от лаборатории «МультФилин» и факультета анимации Университета «Синергия».

Справка

«МультФилин» — международный фестиваль уличных мультфильмов для детей и подростков от 4 до 18 лет. За шесть лет он объединил более 4,5 тыс. мультфильмов из 12 стран. Участие бесплатное: дети могут создавать мультфильмы с помощью смартфонов. Фестиваль показывает, что смартфон может быть не только средством развлечения, но и инструментом для творчества.

Ранее три мультфильма авторов из Башкирии вышли в финал международного фестиваля.