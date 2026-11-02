Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
17:22 (UTC+5), 02 Ноября 2026

Мультфильм из Башкирии стал призёром фестиваля «МультФилин»

Добавить в предпочтительные источники Google
скрин фильма оргкомитет фестиваля
Фото: скрин фильма | оргкомитет фестиваля
Инсаф Хужабирганов

Мультфильм «Сила дружбы» из Стерлитамака занял третье место в номинации «Фантазёры» на международном фестивале «МультФилин». Всего на летний сезон поступило более 500 мультфильмов, из которых в финал вышли 38 работ из России, Беларуси и Канады.

Работы участников оценивали режиссёры, сценаристы, аниматоры и педагоги — эксперты российских студий «ШАР», «Шаровая молния» и факультета анимации университета «Синергия». В этом сезоне к ним присоединились представители международной анимационной индустрии: индийская Toonz Media Group, работавшая с Disney, Nickelodeon и Marvel, и египетская Samaka Studio — сооснователи первого фестиваля анимации в Египте. В разные годы в жюри «МультФилина» также входили эксперты «Союзмультфильма», студии «Паровоз» и ВГИКа.

При оценке мультфильмов жюри учитывало раскрытие темы, ясность идеи, логику сюжета, оригинальность замысла, качество анимации, звука и озвучивания.

Победители получат фирменный мерч фестиваля, авторские курсы по мультипликации от лаборатории «МультФилин» и факультета анимации Университета «Синергия».

Справка

«МультФилин» — международный фестиваль уличных мультфильмов для детей и подростков от 4 до 18 лет. За шесть лет он объединил более 4,5 тыс. мультфильмов из 12 стран. Участие бесплатное: дети могут создавать мультфильмы с помощью смартфонов. Фестиваль показывает, что смартфон может быть не только средством развлечения, но и инструментом для творчества.

Ранее три мультфильма авторов из Башкирии вышли в финал международного фестиваля.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru