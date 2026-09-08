Три мультфильма авторов из Башкирии вышли в финал международного фестиваля

Как сообщили «Башинформу» в оргкомитете фестиваля, в младшей возрастной номинации «Фантазёры» (4–7 лет) в финал вышел мультфильм «Сила дружбы» образцовой студии детской мультипликации «МаФ» из Стерлитамака.
Ещё одна работа студии «МаФ» — «Потерянный дом» — вышла в финал в номинации «Мечтатели» (8–12 лет). Это добрая история о том, что потеряться может каждый, даже принцесса. И всегда найдутся те, кто поможет найти дорогу домой.
Третий финалист — из Салавата. Воспитанники студии «Мультишок» были отмечены жюри в номинации «Фантазёры» с мультфильмом «Туфельки». Его герои выясняют, кого хозяйка любит больше — нарядные туфельки, спортивные кроссовки или домашние тапочки. Но ответ оказывается гораздо проще: дороже всего то, что дарит тепло и уют.
Всего на фестиваль поступило более 500 мультфильмов. В финал прошли 38 работ из России, Беларуси и Канады. Имена победителей будут объявлены 21 сентября. В летнем сезоне участники создавали сюжеты на тему летних каникул и приключений.
Финалистов оценят аниматоры ведущих студий и школ России и мира — Toonz Animation India, одного из крупнейших производителей анимации в Азии, сотрудничавшего с Disney и Marvel; египетской Samaka Studio, работающей с международными анимационными проектами; студий «ШАР» и «Шаровая молния», факультета анимации Университета «Синергия», а также независимые режиссёры, актёры озвучивания и мастера анимации.
Победителей ждут курсы по мультипликации от партнёров фестиваля и фирменный мерч «МультФилина» — в зависимости от возрастной категории. Диплом получит каждый участник.
Ранее мы сообщали, что пять деятелей кино Башкирии стали членами Союза кинематографистов России.
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