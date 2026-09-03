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09:59 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Пять деятелей кино Башкирии стали членами Союза кинематографистов России

Сразу пяти кинематографистам Башкирии вручили членские билеты Союза кинематографистов Российской Федерации за личной подписью председателя Никиты Михалкова.

Фото: Сабина Закарина | Союз кинематографистов РБ
Лейла Аралбаева
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Впервые в истории Союза кинематографистов Башкортостана членом союза стал заслуженный артист республики, ведущий актер театра и кино Рамзиль Сальманов. Также впервые в истории башкирского кино членом профессионального союза стала ведущий художник по гриму в нашей республике, педагог, руководитель лаборатории «Художники по гриму» Алина Валеева.

Также членами союза стали режиссер документального кино, тележурналист, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, член Союза журналистов РБ, действительный член Евразийской академии телевидения и радио, лауреат международных кинофестивалей Венера Юмагулова, продюсер известных фильмов, которые полюбились зрителям, «Из Уфы с любовью», «Семья года», «Отряд Таганок», «Лето. Город. Любовь», директор Центра креативных индустрий «Медиастарт» Анастасия Аскарова, сценарист, победитель многих конкурсов, автор сценария самого успешного на сегодня на фестивалях фильма «Блогер», редактор киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова Анна Мурзабулатова.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии с 2027 года возобновят грантовую поддержку кинематографа.

Сабина Закарина Союз кинематографистов Республики Башкортостан
Сабина Закарина Союз кинематографистов Республики Башкортостан
Сабина Закарина Союз кинематографистов Республики Башкортостан
Сабина Закарина Союз кинематографистов Республики Башкортостан
Сабина Закарина Союз кинематографистов Республики Башкортостан
Фото: Сабина Закарина | Союз кинематографистов Республики Башкортостан
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