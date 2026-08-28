В Башкирии с 2027 года возобновят грантовую поддержку кинематографа

Эти ресурсы позволят сформировать линейку качественных, глубоких картин, отметили на втором расширенном заседании Межведомственного координационного совета по развитию кинематографии.

Заседание состоялось накануне в Уфе, в День российского кино. В нем приняли участие представители органов власти, руководители муниципальных и частных кинотеатров, а также деятели киноиндустрии региона.

«Важно понимать: снять хорошее кино — это лишь половина дела. Без эффективного проката и продвижения фильм просто не дойдет до своего зрителя. В конечном счете наша ключевая государственная задача — это борьба за умы и сердца подрастающего поколения. И то, что в эпоху тотальной цифровизации дети и подростки по-прежнему ценят живую атмосферу кинотеатров, дает нам огромную возможность говорить с ними на языке правильных ценностей», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев.

Урал Тагирович также акцентировал внимание на необходимости кардинального повышения эффективности работы всей кинопрокатной сети региона и укрепления межведомственного взаимодействия. Он подчеркнул, что нужен жесткий порядок в системе кинопоказа. В ближайшее время будет проведен глубокий анализ работы всех муниципальных кинотеатров.

«Позиция правительства здесь предельно четкая: если площадка недорабатывает, а дорогостоящее оборудование не дает результата, мы будем изымать эту киноаппаратуру и передавать в те муниципальные образования, где люди реально ждут кино и где залы будут заполняться», — отметил Урал Кильсенбаев.