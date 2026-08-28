В Башкирии с 2027 года возобновят грантовую поддержку кинематографа

Эти ресурсы позволят сформировать линейку качественных, глубоких картин, отметили на втором расширенном заседании Межведомственного координационного совета по развитию кинематографии.
Заседание состоялось накануне в Уфе, в День российского кино. В нем приняли участие представители органов власти, руководители муниципальных и частных кинотеатров, а также деятели киноиндустрии региона.
«Важно понимать: снять хорошее кино — это лишь половина дела. Без эффективного проката и продвижения фильм просто не дойдет до своего зрителя. В конечном счете наша ключевая государственная задача — это борьба за умы и сердца подрастающего поколения. И то, что в эпоху тотальной цифровизации дети и подростки по-прежнему ценят живую атмосферу кинотеатров, дает нам огромную возможность говорить с ними на языке правильных ценностей», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев.
Урал Тагирович также акцентировал внимание на необходимости кардинального повышения эффективности работы всей кинопрокатной сети региона и укрепления межведомственного взаимодействия. Он подчеркнул, что нужен жесткий порядок в системе кинопоказа. В ближайшее время будет проведен глубокий анализ работы всех муниципальных кинотеатров.
«Позиция правительства здесь предельно четкая: если площадка недорабатывает, а дорогостоящее оборудование не дает результата, мы будем изымать эту киноаппаратуру и передавать в те муниципальные образования, где люди реально ждут кино и где залы будут заполняться», — отметил Урал Кильсенбаев.
Параллельно планируется переформатировать работу киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова — она должна стать современным, гибким центром не только производства, но и дистрибуции.
Муниципальные и частные кинотеатры должны будут максимально активизировать работу по программе «Пушкинская карта».
«Это прямой финансовый и социальный инструмент, который мы обязаны использовать на 100%. Ближайший экзамен для всей нашей системы — осенний прокат 2026 года, когда на экраны выходят четыре масштабных башкирских фильма. Все площадки республики должны активно подхватить их показ и обеспечить максимальный зрительский охват», — заявил Урал Кильсенбаев.
Башкирия сохраняет лидирующие позиции в стране по развитию муниципальной киносети. Как отметил замминистра культуры РБ Ринат Гайсин, с 2015 по 2024 год в республике было переоборудовано 66 киноустановок. На эти цели Фондом кино по итогам конкурсных процедур было выделено 406 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали, что Радий Хабиров поручил заложить средства на развитие кинематографа Башкирии.
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