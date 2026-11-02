Башкирия организует передачу Якутии фильма «Отряд Таганок»

В ответ на получение прав на показ якутского фильма «Там, где танцуют стерхи», дублированного на башкирский язык, Башкортостан организует культурную инициативу, сообщил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Он подтвердил, что Башкортостан передаст Республике Саха (Якутия) полнометражный художественный фильм «Отряд Таганок». Картина снята по одноименной повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима режиссером Айнуром Аскаровым.

Передача фильма станет частью реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития креативной экономики, подписанного главами регионов в июне 2025 года.