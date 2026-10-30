Башкирии передали права на якутский фильм «Там, где танцуют стерхи»

30 октября в Санкт-Петербурге на площадке форума «Дни креативной экономики» состоялась торжественная церемония передачи Башкортостану сертификата на показ якутского фильма «Там, где танцуют стерхи», дублированного на башкирский язык. В мероприятии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Семейная драма, снятая компанией «Сайсары Синема», переносит зрителей в Якутию 1960-х годов. В центре сюжета – мальчик Ваня, получивший тяжёлую травму позвоночника. Его отец после трагической смерти матери рассказывает легенду о стране, где танцуют редкие священные журавли – стерхи, убеждая сына, что мама стала одним из них. Сказка стала для ребёнка главным символом веры и стимулом не сдаваться.

Режиссёр фильма – Михаил Лукачевский. Картина удостоена Гран-при Арктического фестиваля «Золотой ворон», награды за лучшую режиссуру и гуманизм на минском смотре «Лістапад», а также с триумфом показана на фестивалях в Индии, Бангладеше, Германии и Китае. В Башкортостане фильм «Там, где танцуют стерхи» впервые представили в сентябре 2025 года благодаря поддержке Корпорации развития республики.

Радий Хабиров отметил, что Башкортостан в свою очередь организует передачу Якутии полнометражного художественного фильма «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима.

– В знак благодарности примите книгу нашего талантливого учёного, инженера одежды, фольклориста Айгуль Камалиевой «О чём звенят подвески. Декор башкирского костюма». Это ремесло у нас переживает настоящее возрождение. И я искренне горжусь этим, – сказал руководитель региона. – Действительно, есть феномен якутского кино. Башкирский кинематограф тоже динамично развивается, появляются очень хорошие интересные продукты, у нас талантливые режиссёры. Можно сказать, что у нас есть феномен башкирского кино, и если мы дадим энергии этому направлению, то оно тоже ярко зазвучит.

Глава Башкортостана также пригласил делегацию Якутии на Российскую креативную неделю, которая пройдет в Уфе со 2 по 4 ноября 2026 года.

Айсен Николаев поблагодарил Радия Хабирова за приглашение и плодотворное двустороннее сотрудничество.

Напомним, в июне 2025 года на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана и Глава Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития креативной экономики. Документ предполагает взаимодействие в части развития творческих индустрий – моды, музыки, видеоигр, кино, анимации, а также обмен опытом работы в этих направлениях, проведение совместных форумов, фестивалей, других мероприятий.