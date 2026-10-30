Минкульт России высоко оценил поддержку литературы руководством Башкирии

В своем выступлении она выделила регионы-лидеры, где местные власти рассматривают Союз писателей не просто как очередную общественную организацию, а как важного партнера в реализации культурной политики. В числе лидеров была отмечена Республика Башкортостан.
— По распоряжению Главы Республики Башкортостан было отремонтировано здание Союза писателей Башкортостана и благоустроена прилегающая территория. Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», соорганизатором которой выступает Союз писателей Башкортостана и которой уделяет пристальное внимание Глава региона, стала значимым событием не только для России, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья, — сказала Елена Подобреевская.
Ранее мы сообщали, что Башкортостан вновь вошел в число лучших, республику уже три года подряд признают «Территорией книги и чтения».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.