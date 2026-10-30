Минкульт России высоко оценил поддержку литературы руководством Башкирии

В своем выступлении она выделила регионы-лидеры, где местные власти рассматривают Союз писателей не просто как очередную общественную организацию, а как важного партнера в реализации культурной политики. В числе лидеров была отмечена Республика Башкортостан.

— По распоряжению Главы Республики Башкортостан было отремонтировано здание Союза писателей Башкортостана и благоустроена прилегающая территория. Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», соорганизатором которой выступает Союз писателей Башкортостана и которой уделяет пристальное внимание Глава региона, стала значимым событием не только для России, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья, — сказала Елена Подобреевская.

Ранее мы сообщали, что Башкортостан вновь вошел в число лучших, республику уже три года подряд признают «Территорией книги и чтения».