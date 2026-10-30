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09:58 (UTC+5), 30 Октября 2026

Фильм из Башкирии показали на кинофестивале «Святой Владимир»

На Фестивале духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир» в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся показ фильма «Жизнь продолжается». Об этом «Башинформу» сообщили в Союзе кинематографистов Башкортостана.

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Надежда Бердникова Предоставлено «Башинформу»
Фото: Надежда Бердникова | Предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Фильм представил автор проекта писатель, режиссер, историк и журналист Алексей Комов и продюсер Надежда Бердникова. Особым событием стала встреча с создателями и героями картины. Из Башкирии в Москву приехали режиссёр фильма Ирина Минигалеева и участники Народного семейного ансамбля «Калинушка» (руководитель Татьяна Копейкина, гармонист Константин Воробьев, Виктория Копейкина, Надежда Перегудова), чья жизнь стала основой документального повествования.

В центре фильма — судьба семьи, для которой музыка стала не просто занятием, а способом быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять связь между поколениями. Народный семейный ансамбль «Калинушка» объединяет близких людей вокруг общей любви к песне и родной культуре.

«Показ в рамках фестиваля „Святой Владимир“ стал для команды проекта важной частью пути картины к зрителю. Площадка Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, где бережно хранят память о русской культуре и её судьбах далеко за пределами страны, оказалась созвучна самой теме ленты — преемственности и жизненной силе, которые питает семья, — прокомментировали в Союзе кинематографистов РБ. — Для зрителей это была редкая возможность не просто увидеть историю на экране, но и пообщаться с людьми, которые её прожили, услышать исполнение ими песен и задорных частушек».

«Таких фильмов должно быть больше!» — сказала после показа депутат Госдумы VIII созыва, политический и общественный деятель Татьяна Буцкая, которая занимается вопросами защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии пройдут бесплатные показы нового фильма «Стрелы одной тетивы».

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