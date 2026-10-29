В Башкирии пройдут бесплатные показы нового фильма «Стрелы одной тетивы»

В муниципальных кинотеатрах всей республики 4 ноября пройдут бесплатные показы фильма «Стрелы одной тетивы», созданного на грант Главы Республики Башкортостан. Показы приурочены ко Дню единства и Году единства народов России.

Как сообщили ИА «Башинформу» в пресс-службе Союза кинематографистов Башкортостана, список кинотеатров, желающих присоединиться к показам, постоянно пополняется.

«Фильм очень актуальный, он поднимает тему любви к родной земле глазами двух главных героев — друзей детства Ильнара и Чингиза. Впервые башкирское кино вышло за рамки Башкортостана, и снималось не только в Уфе и Бурзянском районе, но и в других странах, — рассказал „Башинформу“ режиссер фильма Роман Пожидаев. — В широкий прокат мы выйдем в 2027 году, а пока решили сделать такой подарок жителям нашей республики».

Жанр фильма «Стрелы одной тетивы» — драма, роуд-муви (18+). По сюжету, повестки, полученные в сентябре 2022 года, разлучают двух друзей детства. Ильнар, режиссёр из Уфы, покидает страну, актёр Чингиз уходит на СВО. Непростой путь Ильнара пролегает через Эстонию, Казахстан, Турцию и Грузию.

Над фильмом работала международная команда. Автор сценария — Зухра Буракаева, режиссёр-постановщик — Роман Пожидаев, операторы-постановщики — Дмитрий Ботев (Москва) и Александр Плотников (Казахстан) и другие. В главных ролях снимались Ярослав Кац, Ратмир Гарифуллин (Казань) Джамиля Мударисова, Александр Мякушко (Москва), Олжас Тогымбет, Гурам Бенделиани (Казахстан), Альфира Загидуллина, Александр Троицкий, Ахат Хусаинов, а также юные актёры Баязит Таипов и Амир Миннебаев из Уфы.

Организаторами показов выступают министерство культуры Республики Башкортостан, киностудия «Башкортостан» им. А. Абдразакова, АНО «Центр развития искусств „Импульс“ и Союз кинематографистов Башкортостана.

Ранее мы сообщали, что работа уфимского режиссера Айгуль Усмановой завоевала Гран-при международного кинофестиваля «Крылатый Барс».