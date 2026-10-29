Уфимская группа «БАТР» выпустила клип о механизаторах – видео

Как объясняют музыканты, это не просто песня, а попытка сказать «спасибо» старшему поколению — механизаторам, чьим трудом держится село.

В песне «Мой отец — механизатор» фольклорные мотивы соседствуют с привычной молодежи музыкой. Такой подход, по задумке авторов, возвращает рабочим профессиям живой престиж.

«Это про то, как выглядит труд, который уважают. Про масштаб наших полей и мощь машин. Визуальная поэзия про тех, кто реально поднимает страну, пока остальные листают ленту», — цитирует слова уфимских музыкантов минтруд Башкирии.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об особенностях труда аграриев.