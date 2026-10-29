Специалистов культуры и искусства смогут готовить только в профильных вузах

Сенаторы внесли законопроект, устанавливающий запрет на подготовку кадров в области культуры и искусства в непрофильных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Авторами документа выступили председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы Екатерина Алтабаева, Елена Писарева и Игорь Мурог.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением главы государства по итогам Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. Деятели культуры поднимали вопрос о том, что нередки случаи, когда непрофильные вузы набирают студентов на творческие специальности без соответствующей инфраструктуры (творческих мастерских и студий, лабораторий и должного технического оснащения) и профессиональных преподавателей.

«Это приводит к снижению качества подготовки будущих специалистов», – подчеркнула Лилия Гумерова.

О необходимости обеспечения высокого уровня подготовки в вузах неоднократно говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующие поручения последовательно прорабатываются профильным комитетом верхней палаты, отметила парламентарий.

«Наш законопроект предлагает наделить минкультуры РФ полномочием по предоставлению заключений о соответствии образовательных организаций, осуществляющих подготовку в области искусств, требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, предусмотренным федеральными государственными требованиями, государственными образовательными стандартами. То есть образовательная организация должна будет иметь достаточное для подготовки кадров в области культуры и искусств материально-техническое, кадровое и иное ресурсное обеспечение», – пояснила председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Лилия Гумерова добавила, что одновременно с данным документом вносится проект федерального закона «О внесении изменения в статью 33333 части второй Налогового кодекса РФ», предусматривающий установление размера госпошлины за выдачу указанных заключений. Авторы данного законопроекта – сенаторы РФ Лилия Гумерова, Екатерина Алтабаева, Елена Писарева, Игорь Мурог, Александр Шендерюк-Жидков, Марина Сидухина.

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