Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
16:47 (UTC+5), 29 Октября 2026

Специалистов культуры и искусства смогут готовить только в профильных вузах

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Сенаторы внесли законопроект, устанавливающий запрет на подготовку кадров в области культуры и искусства в непрофильных образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Авторами документа выступили председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы Екатерина Алтабаева, Елена Писарева и Игорь Мурог.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением главы государства по итогам Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года. Деятели культуры поднимали вопрос о том, что нередки случаи, когда непрофильные вузы набирают студентов на творческие специальности без соответствующей инфраструктуры (творческих мастерских и студий, лабораторий и должного технического оснащения) и профессиональных преподавателей.

«Это приводит к снижению качества подготовки будущих специалистов», – подчеркнула Лилия Гумерова.

О необходимости обеспечения высокого уровня подготовки в вузах неоднократно говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующие поручения последовательно прорабатываются профильным комитетом верхней палаты, отметила парламентарий.

«Наш законопроект предлагает наделить минкультуры РФ полномочием по предоставлению заключений о соответствии образовательных организаций, осуществляющих подготовку в области искусств, требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, предусмотренным федеральными государственными требованиями, государственными образовательными стандартами. То есть образовательная организация должна будет иметь достаточное для подготовки кадров в области культуры и искусств материально-техническое, кадровое и иное ресурсное обеспечение», – пояснила председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Лилия Гумерова добавила, что одновременно с данным документом вносится проект федерального закона «О внесении изменения в статью 33333 части второй Налогового кодекса РФ», предусматривающий установление размера госпошлины за выдачу указанных заключений. Авторы данного законопроекта – сенаторы РФ Лилия Гумерова, Екатерина Алтабаева, Елена Писарева, Игорь Мурог, Александр Шендерюк-Жидков, Марина Сидухина.

Ранее мы сообщали, что в программу развития культуры и искусства в Башкирии внесли изменения.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru