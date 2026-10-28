В программу развития культуры и искусства в Башкирии внесли изменения

Согласно документу, сохранение культурного и исторического наследия осуществляются в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений РБ на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории республики и порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Республики Башкортостан.

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета РБ прилагается к документу.

Ранее мы сообщали, что Республиканский центр народного творчества Башкирии стал лауреатом премии минкультуры РФ «Пушкинская карта».