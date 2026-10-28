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11:35 (UTC+5), 28 Октября 2026

Центр народного творчества Башкирии стал лауреатом премии минкультуры РФ

В Москве чествовали лауреатов премии Министерства культуры России за вклад в развитие программы «Пушкинская карта». Торжественную церемонию открыла заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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Альбина Ягудина Пресс-служба РЦНТ
Фото: Альбина Ягудина | Пресс-служба РЦНТ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Высокую оценку получило Государственное бюджетное учреждение культуры Башкортостана «Республиканский центр народного творчества». Учреждение было признано лауреатом в номинации «Лучший региональный дом культуры».

Статуэтку и диплом лауреата из рук директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамары Пуртовой получил исполняющий обязанности директора центра Владислав Мансуров.

Ранее мы сообщали, что по итогам прошлого года Уфа стала одним из лидеров среди муниципалитетов республики по объему привлеченных средств в рамках программы «Пушкинская карта». 

Альфина Ягудина Пресс-служба РЦНТ РБ
Альфина Ягудина Пресс-служба РЦНТ РБ
Альфина Ягудина Пресс-служба РЦНТ РБ
Фото: Альфина Ягудина | Пресс-служба РЦНТ РБ
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