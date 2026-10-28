Центр народного творчества Башкирии стал лауреатом премии минкультуры РФ

Высокую оценку получило Государственное бюджетное учреждение культуры Башкортостана «Республиканский центр народного творчества». Учреждение было признано лауреатом в номинации «Лучший региональный дом культуры».
Статуэтку и диплом лауреата из рук директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамары Пуртовой получил исполняющий обязанности директора центра Владислав Мансуров.
Ранее мы сообщали, что по итогам прошлого года Уфа стала одним из лидеров среди муниципалитетов республики по объему привлеченных средств в рамках программы «Пушкинская карта».
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