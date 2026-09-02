Уфа лидирует в Башкирии по объему привлеченных «Пушкинской картой» средств

Напомним, «Пушкинская карта» реализуется в рамках национального проекта «Семья» и отмечает в этом году пятилетний юбилей. Основная задача – привлечь молодежь от 14 до 22 лет к изучению культуры и искусства. Для этого можно оформить виртуальную или пластиковую карту. Карта именная, ее нельзя передавать другим лицам.
Государство ежегодно зачисляет на карту 5 тысяч рублей: из них 3 тысячи рублей – на посещение музеев, театров или цирка, 2 тысячи рублей – на кинопоказы. Карта не привязана к определенному региону, ее можно использовать по всей стране.
– Однако к концу года на счету держателей карты остаются федеральные средства, не все полностью расходуют бюджет карты, а зачастую оформляют ее и вовсе не пользуются, – отметила начальник Управления по культуре и искусству Айгуль Хасанова. – Остаток нельзя перенести на следующий год, неиспользованные средства сгорают 31 декабря. Но можно приобрести билеты на мероприятия, которые пройдут в следующем году. Например, в январе состоится много российских кинопремьер.
Ранее мы сообщали, что в Башкирию по Пушкинской карте за шесть лет привлекли 2,2 млрд рублей.
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