Четверг, 3 Сентября 2026
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
16:31 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Уфа лидирует в Башкирии по объему привлеченных «Пушкинской картой» средств

По итогам прошлого года Уфа стала одним из лидеров среди муниципалитетов республики по объему привлеченных средств в рамках программы «Пушкинская карта». Учреждения культуры Уфы ежемесячно готовят афиши мероприятий, доступных по «Пушкинской карте».

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Напомним, «Пушкинская карта» реализуется в рамках национального проекта «Семья» и отмечает в этом году пятилетний юбилей. Основная задача – привлечь молодежь от 14 до 22 лет к изучению культуры и искусства. Для этого можно оформить виртуальную или пластиковую карту. Карта именная, ее нельзя передавать другим лицам.

Государство ежегодно зачисляет на карту 5 тысяч рублей: из них 3 тысячи рублей – на посещение музеев, театров или цирка, 2 тысячи рублей – на кинопоказы. Карта не привязана к определенному региону, ее можно использовать по всей стране.

– Однако к концу года на счету держателей карты остаются федеральные средства, не все полностью расходуют бюджет карты, а зачастую оформляют ее и вовсе не пользуются, – отметила начальник Управления по культуре и искусству Айгуль Хасанова. – Остаток нельзя перенести на следующий год, неиспользованные средства сгорают 31 декабря. Но можно приобрести билеты на мероприятия, которые пройдут в следующем году. Например, в январе состоится много российских кинопремьер. 

Ранее мы сообщали, что в Башкирию по Пушкинской карте за шесть лет привлекли 2,2 млрд рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru