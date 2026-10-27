Каждая женщина достойна подиума

К женщинам в Башкирии – отношение особое. Уважительное, восторженное, внимательное. Здесь прекрасно понимают: чего хочет женщина, того хочет Вселенная. И каждая женщина достойна внимания этой Вселенной. Не важны ни род занятий, ни общественное или семейное положение, ни место жительства. Главное – желание реализоваться.
Взять хоть проект «Территория женского счастья», который уже стал федеральным, или же модный показ, где на подиум выходят не профессиональные модели, а женщины нашего с вами окружения – домохозяйки, начальницы, сотрудницы самых разных сфер. Одной из таких участниц стала начальник отдела кадров агентства «Башинформ» Елена Аминева. Человек, который занимается кадрами, сам попал в кадр, на подиум, и в историю. Модный показ Volga Fashion Week – первый для нее опыт дефиле и первая «примерка» светской жизни.
Согласиться на участие Елену побудила сама концепция проекта – мода без рамок, стереотипов и возрастных границ.
«Возможность показать, что красота многогранна, и стать частью сильного, поддерживающего женского комьюнити была для меня бесценна. Я поняла, что хочу быть причастной к манифесту настоящей женственности», – объясняет участница.
Опыт в моделинге у Елены был исключительно в фотосъемках, подиум стал для нее новым масштабом. На показе героиня представила два стилистически разных бренда. Первый – работа дизайнера Мариям Ярмиевой из Екатеринбурга в стиле венецианской готики: тяжелый бархат, изящное кружево, корсеты и выразительные шляпки. Второй – бренд «Агидель» из Башкортостана с этнической коллекцией: летящие силуэты, благородные фактуры и глубокие природные цвета.
Несмотря на сложность образов, комфорт, по словам собеседницы, был на высшем уровне:
«Дизайнеры продумали крой так мастерски, что вещи садились идеально. Ты не думаешь о том, как поправить одежду, а просто наслаждаешься образом».
Правда, Елена призналась, что первый шаг он «трудный самый».
«Это был какой-то невероятный микс адреналина, трепета, легкого (впрочем, не очень легкого) волнения. И это несмотря на то, что за кулисами атмосфера была очень теплой: и девушки-модели, и сами модельеры поддерживали и добрым советом, и приятным комплиментом, – поделилась наша модель. – А когда выходишь на подиум, время словно замедляется... Ты чувствуешь музыку, свет софитов и ту самую силу образа, который несешь. Это абсолютное наслаждение, невероятное ощущение полной свободы и познания себя», – вспоминает участница.
Главными вдохновителями для Елены стали не просьбы журналистов и задание от начальства, а ее дети: сын и маленькая дочь с огромным энтузиазмом поддержали маму.
«Мама, ты будешь как королева? Тогда иди!» – благословила на опыт трехлетняя дочка.
«Для меня очень важно показать детям на собственном примере, что мама может быть разной: нежной, заботливой, яркой, многогранной и уверенной в себе. Я верю, что это лучший урок любви к себе и своим мечтам, который я могу им дать», – говорит Елена.
В республике становится все больше инициатив для женщин: при желании можно вступить в предпринимательский клуб, спортивное сообщество, участвовать в форумах – и находить поддержку единомышленниц. Героиня объясняет этот тренд естественным запросом времени.
«Современные женщины хотят не просто „быть“, а ярко реализовываться, находить свои точки опоры и единомышленниц. Такие проекты создают безопасное пространство, где тебя не оценивают по жестким шаблонам, а принимают, слышат и вдохновляют, – считает НR-специалист. – Это важно в любой профессии и непременно пригодится в жизни. Это про силу, которая не делится, а умножается, когда мы поддерживаем друг друга».
В летнем показе Volga Fashion Week в качестве модели приняла участие корреспондент «Башинформа» Дарья Касьянова. Репортаж от лица манекенщицы можно прочесть по ссылке.
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