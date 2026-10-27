Каждая женщина достойна подиума

«Современные женщины хотят ярко реализовываться»

Главными вдохновителями для Елены стали не просьбы журналистов и задание от начальства, а ее дети: сын и маленькая дочь с огромным энтузиазмом поддержали маму.

«Мама, ты будешь как королева? Тогда иди!» – благословила на опыт трехлетняя дочка.

«Для меня очень важно показать детям на собственном примере, что мама может быть разной: нежной, заботливой, яркой, многогранной и уверенной в себе. Я верю, что это лучший урок любви к себе и своим мечтам, который я могу им дать», – говорит Елена.

В республике становится все больше инициатив для женщин: при желании можно вступить в предпринимательский клуб, спортивное сообщество, участвовать в форумах – и находить поддержку единомышленниц. Героиня объясняет этот тренд естественным запросом времени.

«Современные женщины хотят не просто „быть“, а ярко реализовываться, находить свои точки опоры и единомышленниц. Такие проекты создают безопасное пространство, где тебя не оценивают по жестким шаблонам, а принимают, слышат и вдохновляют, – считает НR-специалист. – Это важно в любой профессии и непременно пригодится в жизни. Это про силу, которая не делится, а умножается, когда мы поддерживаем друг друга».

В летнем показе Volga Fashion Week в качестве модели приняла участие корреспондент «Башинформа» Дарья Касьянова. Репортаж от лица манекенщицы можно прочесть по ссылке.