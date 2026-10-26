Группа  AY YOLA представит новую песню на русском языке

Группа AY YOLA объявила о выходе трека «Нежность», который увидит свет 4 ноября. В клипе Адель предстает в белом платье, аккомпанирует курай.
По словам участника группы Руслана Шайхитдинова (DJ Север), эта композиция – переосмысление известной советской и российской песни. Интересно, что идею переосмыслить «Нежность» группе предложил «Роскосмос» к 60-летию этой композиции. В новой версии музыканты планируют использовать национальные инструменты.
4 ноября AY YOLA должна представить эту премьеру на ледовом шоу в Нижнем Новгороде, которое транслирует «Первый канал».
Ранее хит AY YOLA «Homay» прозвучал на международном турнире по фигурному катанию.
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