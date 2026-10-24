Уфимская художница пишет картины нефтью

В открытии выставки приняли участие известные художники, любители и ценители изобразительного искусства, друзья и родственники Айгуль Кайбушевой, журналисты, члены республиканского народного клуба художников «Тан» имени Виктора Позднова — объединения художников-любителей, которое ведет деятельность при Республиканском центре народного творчества. Особую атмосферу и настроение для пришедших на открытие выставки создавала в зале своей игрой на арфе известный музыкант, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов, солист Национального симфонического оркестра РБ Гульназ Абдуллина.

Ведущий вечера, руководитель народного клуба самодеятельных художников «Тан» Райхана Давлетшина, представляя виновницу торжества, отметила, что Айгуль Кайбушева является одной из самых ярких представительниц клуба «Тан».

«Каждая работа Айгуль — это попытка запечатлеть мимолётное состояние природы: блики на волнах, плотность солнечного луча и движение морского ветра. Для Айгуль свет — это язык, а море — состояние души. Работы художника яркие, солнечные, светлые, очень талантливые, самобытные», - поделилась Райхана Давлетшина.

Как отметила сама Айгуль Кайбушева, художественным творчеством она занимается уже более 12 лет, при этом свой изобразительный талант обнаружила совершенно случайно, когда стала водить свою дочь в художественную школу.

- Поскольку я долгие годы работала в нефтяной отрасли, мне всегда хотелось соединить две части своей жизни, и однажды мне пришла идея о том, чтобы смешать физически сырую нефть с классическим маслом и таким образом создавать картины, - рассказала художница. - И у меня это, кажется, получилось. На этой выставке представлены новые работы, написанные в такой не традиционной технике. Нефть — это не только ресурс или топливо. Для меня это память земли, её древнее дыхание, застывшее на миллионы лет под нашими ногами. В то же время нефть — это и память народа, она очень хорошо отражает древние башкирские эпосы, древнюю историю Башкортостана, где очень тесно соседствуют нефтяная промышленность и богатое эпическое наследие. Эта выставка — точка перехода. В ней представлен мой академический фундамент: пейзажи, марина и фактуры, а также ядро проекта — работы, вдохновленные великим башкирским эпосом «Урал батыр». В этих картинах я впервые вышла за рамки традиционной живописи. Эта выставка — начало моего исследования на стыке истории, эпоса и искусства.

Писатель, краевед, издатель, общественный деятель, автор проекта «Любимые художники Башкирии» Наиль Махмутов высоко оценил творчество Айгуль Кайбушевой. Он признался, что как только зашёл в зал, где развешаны её картины и посмотрел на них, тут же почувствовал праздничную атмосферу.

- Я, как и Айгуль, тоже по профессии нефтяник, кандидат технических наук, поэтому то, что она пишет нефтью, для меня очень близко, поскольку нефть – это и моя стихия. Я впервые вижу работы Айгуль Кайбушевой, и первое же ощущение - они очень яркие, светлые, открытые. В каждой картине через краски проступает талант художника, взявшего хороший старт. Теперь эту скорость нужно развивать, писать новые картины, приобретать как можно больше поклонников своего творчества.

Член творческого Союза художников России и международной федерации художников, творческой ассоциации мастеров современного искусства «АртПуть» Михаил Гладких, в мастерской которого занимается Айгуль Кайбушева, отметил, что в работах художницы чувствуется масштаб.

- Поражает разнообразие и широта тематики её картин. Тут и семейная история, и связь этнических мотивов с нашим временем, в картинах сквозит любовь к своей родине, к Башкортостану и в целом к России. Здесь, на выставке, представлены пейзажные картины, написанные в многочисленных поездках на плэнеры по республике и стране. Айгуль не повторяется ни в одной своей работе, у неё очень разнообразный подход, каждая картина индивидуальна. И это дорогого стоит. Не каждый художник может выразиться в таких разных стилях, жанрах, направлениях. У неё это и портреты, и пейзажи, и анималистика, и эпические, сюжетные работы. Одним словом, творчество Айгуль Кайбушевой многогранно, в нём чувствуется широкая душа и большой масштаб.

В беседе с «Башинформом» Айгуль призналась, что творчество для неё — это средство быть счастливой.

- Я пишу то, что люблю, что меня волнует, то, о чём я мечтаю. Люблю море, пейзажи, портреты, люблю людей, их эмоции и всегда стараюсь отобразить всё это в своих работах. Очень люблю путешествовать и в поездки беру холст, краски, кисти, и творю во время путешествий. Поэтому мои работы часто отражают энергетику тех мест, где я бываю. В последнее время меня вдохновляет башкирский народный эпос «Урал батыр», по его мотивам было создано уже несколько картин, некоторые из них находятся также здесь, на этой выставке. В частности, одна из них так и называется - «Урал батыр: защитник света», написана маслом, получила серебряную медаль на международном конкурсе Art Exelence Awards в мае этого года в Москве, а затем выставлялась в китайском Шанхае на выставке «Из России с любовью» в галерее Art zone М50.

Работа персональной выставки Айгуль Кайбушевой «Дыхание вечности: нефть как память» в зале этноцентра «Урал» (ул. Ленина, 56) продлится до 30 октября.

Айгуль Кайбушева — член международной Академии современных искусств, профессионального Союза художников России, Евразийского художественного союза, Союза русских художников и народного клуба самодеятельных художником им. В. Позднова «Тан». Её работы экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, а также на аукционах в Китае, Вьетнаме и Сербии.

Ранее «Башинформ» писал об открытии в Музее-квартире великого русского писателя Алексея Толстого в Москве персональной выставки известного художника, уроженца Башкирии Михаила Рошняка под названием «Картины земли», которая выполнена в необычной манере - художник пишет свои картины не красками, а обычной землей, черноземом, подчеркивая символическую связь своего творчества с базовыми, глубинными ценностями.