В Уфе пройдет белорусский концерт памяти жертв Великой Отечественной войны

Во вторник, 27 октября, в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоится масштабная премьера — уникальный белорусский проект «Каждый третий». Концерт-реквием, объединяющий театральное действие, документальное повествование и музыку, посвящен памяти жертв Великой Отечественной войны.

Проект реализуется при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, министерств культуры и обороны России и Беларуси, а также правительства Республики Башкортостан. Главная миссия постановки — сохранение исторической правды без искажений.

Первая часть концерта посвящена трагедии белорусской земли. Зрителям представят уточненные данные об уничтоженных деревнях и свидетельства геноцида мирного населения. Вторая часть затрагивает тему ответственности современников перед памятью предков.

Прозвучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые произведения современных белорусских и российских авторов. Основой станет поэма «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского.

На сцену выйдут более 100 артистов (от 6 до 70 лет), включая заслуженных артистов Республики Беларусь.

В дни проведения концерта в фойе развернутся знаковые экспозиции. На выставке-дегустации «Хлеб – невидимая сила Победы» можно будет попробовать воссозданный «хлеб войны» (из опилок и свеклы, которым питались в концлагерях). Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» представит личные письма и архивные снимки участников войны. В экспозиции «Партизаны Беларуси» можно будет увидеть архивные наградные листы, личные дела партизан.

Ранее сообщалось, что Нацмузей Башкирии представит в Москве выставку на тему СВО.