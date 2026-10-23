В Уфе пройдет белорусский концерт памяти жертв Великой Отечественной войны

Во вторник, 27 октября, в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоится масштабная премьера — уникальный белорусский проект «Каждый третий». Концерт-реквием, объединяющий театральное действие, документальное повествование и музыку, посвящен памяти жертв Великой Отечественной войны.
Проект реализуется при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, министерств культуры и обороны России и Беларуси, а также правительства Республики Башкортостан. Главная миссия постановки — сохранение исторической правды без искажений.
Первая часть концерта посвящена трагедии белорусской земли. Зрителям представят уточненные данные об уничтоженных деревнях и свидетельства геноцида мирного населения. Вторая часть затрагивает тему ответственности современников перед памятью предков.
Прозвучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые произведения современных белорусских и российских авторов. Основой станет поэма «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского.
На сцену выйдут более 100 артистов (от 6 до 70 лет), включая заслуженных артистов Республики Беларусь.
В дни проведения концерта в фойе развернутся знаковые экспозиции. На выставке-дегустации «Хлеб – невидимая сила Победы» можно будет попробовать воссозданный «хлеб войны» (из опилок и свеклы, которым питались в концлагерях). Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» представит личные письма и архивные снимки участников войны. В экспозиции «Партизаны Беларуси» можно будет увидеть архивные наградные листы, личные дела партизан.
Ранее сообщалось, что Нацмузей Башкирии представит в Москве выставку на тему СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.