В Башкирии стартовал этноконкурс башкирских невест

В селе Старобалтачево стартовал финал Республиканского этноконкурса среди башкирских невест «Йәш килен». В мероприятии принимают участие финалистки из Аскинского, Балтачевского, Кушнаренковского, Краснокамского, Мечетлинского районов и города Уфы.

Главным событием дня стал мастер-класс по народному танцу от балетмейстера, экс-солистки ГААНТ им. Ф. Гаскарова и заслуженной артистки Башкортостана Ямили Бикбаевой.

Участницы оформили выставки «Приданое невесты» и приготовили национальные угощения с калиной. Впереди девушек ждут творческие выступления, защита родословных и финал.

Ранее мы сообщали, что в День национального костюма в Уфе прошел фестиваль «Славяне XXI века». Почетные гости праздника отметили, что Башкортостан – уникальный регион, который на протяжении веков демонстрирует всему миру пример подлинного согласия, дружбы и единства.