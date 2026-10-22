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17:00 (UTC+5), 22 Октября 2026

В Башкирии стартовал этноконкурс башкирских невест

Конкурс посвящён Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан.

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Лариса Ахунова, Венария Сахипова Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
Фото: Лариса Ахунова, Венария Сахипова | Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В селе Старобалтачево стартовал финал Республиканского этноконкурса среди башкирских невест «Йәш килен». В мероприятии принимают участие финалистки из Аскинского, Балтачевского, Кушнаренковского, Краснокамского, Мечетлинского районов и города Уфы.

Главным событием дня стал мастер-класс по народному танцу от балетмейстера, экс-солистки ГААНТ им. Ф. Гаскарова и заслуженной артистки Башкортостана Ямили Бикбаевой.

Участницы оформили выставки «Приданое невесты» и приготовили национальные угощения с калиной. Впереди девушек ждут творческие выступления, защита родословных и финал.

Ранее мы сообщали, что в День национального костюма в Уфе прошел фестиваль «Славяне XXI века». Почетные гости праздника отметили, что Башкортостан – уникальный регион, который на протяжении веков демонстрирует всему миру пример подлинного согласия, дружбы и единства.

Лариса Ахунова, Венария Сахипова Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
Лариса Ахунова, Венария Сахипова Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
Лариса Ахунова, Венария Сахипова Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
Лариса Ахунова, Венария Сахипова Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
Фото: Лариса Ахунова, Венария Сахипова | Отдел культуры Балтачевского района, Районный дворец культуры
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