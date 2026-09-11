В День национального костюма в Уфе прошел фестиваль «Славяне XXI века»

VI Республиканский фестиваль «Славяне XXI века» состоялся на площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан». Он прошёл в День национального костюма народов РБ в рамках Года единства народов России и Года большой и дружной семьи, сообщает пресс-служба минкультуры республики.

– В нашей республике в мире и согласии проживают более 130 национальностей. И сегодня, в День национального костюма народов Республики Башкортостан, мы видим дань уважения традициям, нашей многообразной культуре. Сейчас, в это непростое время, мы показываем наше единство и силу, - подчеркнул и.о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов.

Заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ Тамара Тансыккужина отметила, что фестиваль «Славяне XXI века» занимает достойное место в череде событий в нашей республике, является важным культурным мостом между прошлым, настоящим и будущим.

Генеральный консул Республики Беларусь в г. Уфе Александр Ковалев поблагодарил организаторов праздника. Он назвал Башкортостан уникальным регионом, который на протяжении веков демонстрирует всему миру пример подлинного согласия, дружбы и единства. Эта земля объединяет и сплачивает представителей самых разных народов, создавая неповторимый и прочный союз культур.

На площади развернулась большая ярмарка народных промыслов – каждый мог приобрести уникальные изделия ручной работы из дерева и камня, игрушки, обереги и памятные сувениры. В мастеровых зонах ремесленники провели мастер-классы, рассказали о народных традициях и научили тонкостям изготовления кукол-оберегов из лоскутов ткани, лент и природных материалов, а также основам славянских узоров. Настоящий кузнец продемонстрировал силу старинного ремесла, отчеканил памятные монеты для гостей и позволил желающим самим ударить молотом по наковальне.

На главной сценической площадке зрителей ждала большая концертная программа с участием ведущих славянских творческих коллективов Уфы и Башкирии, а также вокальной группы «Грымата» народного ансамбля «Игрицы» из города Оренбурга. Кульминацией праздника стал традиционный русский хоровод, который объединил всех участников. Творческую программу дополнили яркие тематические блоки «Бравые казаки» (выступления казачьего ансамбля «Широко поле» и народного вокального ансамбля «Казачьи напевы») и конкурс на самую длинную косу «Краса – девичья коса». Также состоялось дефиле с участием ведущих театров моды и дизайнерских студий.

Историко-культурные и национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ представили русское, казачье, белорусское, украинское и болгарское подворья. Русское подворье организовали Историко-культурные центры «Красный Яр» (Уфимский район) и «Никольский храм» (Краснокамский район). Белорусское подворье представил Белорусский историко-культурный центр Иглинского района. Казачье подворье было организовано управлениями культуры города Октябрьский и Уфимского района. Здесь можно было увидеть подлинные черкески, шашки, услышать казачьи песни. Украинское подворье подготовлено управлением культуры Стерлитамакского района. Болгарское подворье представили мастерицы из РОО «Дружба народов Башкортостан – Болгария».

Для юных посетителей организовали пространство детского и семейного отдыха с традиционными славянскими играми и состязаниями, где опытные казаки обучили всех желающих основам фланкировки шашкой.

Рядом расположилась выставка религиозной утвари и традиционного церковного убранства Уфимской Епархии. Особым событием стало прибытие колокольной звонницы – над площадью прозвучал колокольный звон. Гости праздника могли приобщиться к звонарскому искусству и попробовать создать звон под руководством отца Сергия, клирика Храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска

В рамках фестиваля состоялся I Республиканский конкурс русского костюма «Маковка», посвящённый Дню национального костюма народов Республики Башкортостан, деловую часть конкурса открыл семинар, посвященный традиционному русскому костюму.

Также на площади работала патриотическая зона «СВОих не бросаем». Волонтёрские организации «МаскСети "ЩитУфа"», «Надёжный тыл Башкортостана» и волонтёрское объединение «ЗОВ» установили специальные станины для плетения маскировочных сетей. Мастера обучали технике плетения всех желающих, включая почётных гостей, которые смогли вплести ленты с пожеланиями бойцам. В завершение все волонтёрские движения прямо на площадке соединили сплетённые за день сети в одно полотно, демонстрируя нерушимое единство тыла в помощи бойцам СВО.

Организаторами фестиваля выступили: Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Министерство культуры Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан, РОО «Собор русских Башкортостана», администрация г. Уфы и ГКЗ «Башкортостан».