В Уфе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Мустаю Кариму

Сегодня, 20 октября, исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов принял участие в торжествах, посвящённых 107-летию со дня рождения народного поэта республики Мустая Карима.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику выдающегося общественного и культурного деятеля, расположенному в сквере перед Домом профсоюзов РБ.
Глава города отметил, что судьба народного поэта неразрывно связана со столицей республики: именно здесь он учился, создавал свои произведения и прожил большую часть жизни. По словам Рустама Шарипова, возложение цветов в день рождения писателя — это выражение глубокой благодарности за его мудрость, доброту и безупречную человечность, к которой жители обращаются вновь и вновь.
В администрации подчеркнули, что творчество Мустая Карима сопровождает горожан повсюду: в театрах, на школьных уроках и в тишине домашнего чтения. Его герои помогают осмыслить войну и мир, искреннюю любовь, долг и истинное достоинство человека.
«Светлая память великому сыну Башкортостана, почетному гражданину Уфы и человеку, чье имя стало частью нашей души», — подчеркнул Рустам Шарипов.
Ранее в Уфе состоялась презентация новой книги о Мустае Кариме.
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