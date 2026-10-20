В Башкирии открыли прием заявок на конкурс спектаклей, посвящённых СВО

27 ноября в Уфе состоится первый Республиканский театральный конкурс спектаклей, посвящённый специальной военной операции. Мероприятие объединит любительские театральные, студенческие, творческие коллективы, работающие над темой специальной военной операции.

Главная цель конкурса – поддержка коллективов, обращающихся к актуальным общественным темам, а также сохранение и развитие традиций театрального искусства. На конкурс принимаются постановки любых жанров, посвященные специальной военной операции.

Для участия в конкурсе необходимо до 16 ноября 2026 года направить заявку на электронный адрес teatr_rcnt@mail.ru.

Организаторы – министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества.

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