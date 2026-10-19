В одной из городских гимназий Башкирии появился «Литературный проспект»

В минувшую пятницу в гимназии № 1 города Туймазы открыли «Литературный проспект» — уникальное образовательное пространство, созданное в формате галереи литературной славы непосредственно в школьном коридоре. Проект призван популяризировать чтение среди школьников, знакомить их с великими классиками и их произведениями в интерактивной и визуально привлекательной форме.

В торжественном открытии «Литературного проспекта» приняли участие прибывшие в этот день в Туймазы на церемонию подведения итогов Всероссийской литературной премии «Душа природы» её победители и лауреаты из различных регионов нашей страны. Право перерезать ленточку было предоставлено первому заместителю ответственного секретаря правления Союза писателей России Геннадию Иванову и уроженцу Туймазинского района, инициатору Всероссийской литературной премии «Душа природы», народному писателю Республики Башкортостан Камилю Зиганшину.

Идея создания муралов такого «проспекта» принадлежит начальнику управления образования администрации района Ольге Черновой, а воплотила её в жизнь педагог детской художественной школы города Туймазы Эльза Нуриева. Она нарисовала на стене в форме муралов портреты знаменитых земляков, уроженцев туймазинцского района — писателей, поэтов, драматургов, журналистов, художников, композиторов: Асхата Мирзагитова, братьев Виктора и Афанасия Кочетковых, Тимера Арслана, Мусы Сиражи, Суфияна Сафуанова, Эдуарда Солодовникова, Акрама Даутова, Камиля Зиганшина, Серафима Васильева, Агафьи Марковой, Наиля Кутдусова.

Как рассказала художник Эльза Нуриева, на создание каждого портрета-мурала у неё уходило около месяца, она приезжала в гимназию в свободное от основной работы время и творила здесь. В итоге на создание всей галереи потратила почти целый год.

По словам директора гимназии Румиля Аюпова, в перспективе это будет не просто стена с портретами. Здесь появятся уютные скамейки, светильники и маленькие книжные полки с произведениями этих авторов. Любой ученик или учитель сможет остановиться, сесть и почитать.

Как отметил Геннадий Иванов, такие проекты очень необходимы и востребованы, они не просто украшают школу, а интересно и оригинально знакомят ребят с литературным наследием района, помогают растить настоящих патриотов малой родины.

Почётные гости — члены жюри Всероссийской литературной премии «Душа природы», ее лауреаты встретились с учениками гимназии, а также побывали в созданном в этой же гимназии музее известного писателя и путешественника, уроженца Туймазинского района Камиля Зиганшина, который сам рассказал о своём жизненном пути, литературном творчестве, многочисленных путешествиях по странам и континентам.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии отметили 5-летие Всероссийской литературной премии «Душа природы».