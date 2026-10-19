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13:53 (UTC+5), 19 Октября 2026

В одной из городских гимназий Башкирии появился «Литературный проспект»

Обычный школьный коридор городской гимназии № 1 Туймазов превратился в настоящую галерею литературной славы.

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Лилия Калантарян газета «Туймазинский вестник»
Фото: Лилия Калантарян | газета «Туймазинский вестник»
Алик Шакиров
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Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Фото: Лилия Калантарян | газета "Туймазинский вестник"
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В минувшую пятницу в гимназии № 1 города Туймазы открыли «Литературный проспект» — уникальное образовательное пространство, созданное в формате галереи литературной славы непосредственно в школьном коридоре. Проект призван популяризировать чтение среди школьников, знакомить их с великими классиками и их произведениями в интерактивной и визуально привлекательной форме.

В торжественном открытии «Литературного проспекта» приняли участие прибывшие в этот день в Туймазы на церемонию подведения итогов Всероссийской литературной премии «Душа природы» её победители и лауреаты из различных регионов нашей страны. Право перерезать ленточку было предоставлено первому заместителю ответственного секретаря правления Союза писателей России Геннадию Иванову и уроженцу Туймазинского района, инициатору Всероссийской литературной премии «Душа природы», народному писателю Республики Башкортостан Камилю Зиганшину.

Идея создания муралов такого «проспекта» принадлежит начальнику управления образования администрации района Ольге Черновой, а воплотила её в жизнь педагог детской художественной школы города Туймазы Эльза Нуриева. Она нарисовала на стене в форме муралов портреты знаменитых земляков, уроженцев туймазинцского района — писателей, поэтов, драматургов, журналистов, художников, композиторов: Асхата Мирзагитова, братьев Виктора и Афанасия Кочетковых, Тимера Арслана, Мусы Сиражи, Суфияна Сафуанова, Эдуарда Солодовникова, Акрама Даутова, Камиля Зиганшина, Серафима Васильева, Агафьи Марковой, Наиля Кутдусова.

Как рассказала художник Эльза Нуриева, на создание каждого портрета-мурала у неё уходило около месяца, она приезжала в гимназию в свободное от основной работы время и творила здесь. В итоге на создание всей галереи потратила почти целый год.

По словам директора гимназии Румиля Аюпова, в перспективе это будет не просто стена с портретами. Здесь появятся уютные скамейки, светильники и маленькие книжные полки с произведениями этих авторов. Любой ученик или учитель сможет остановиться, сесть и почитать.

Как отметил Геннадий Иванов, такие проекты очень необходимы и востребованы, они не просто украшают школу, а интересно и оригинально знакомят ребят с литературным наследием района, помогают растить настоящих патриотов малой родины.

Почётные гости — члены жюри Всероссийской литературной премии «Душа природы», ее лауреаты встретились с учениками гимназии, а также побывали в созданном в этой же гимназии музее известного писателя и путешественника, уроженца Туймазинского района Камиля Зиганшина, который сам рассказал о своём жизненном пути, литературном творчестве, многочисленных путешествиях по странам и континентам.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии отметили 5-летие Всероссийской литературной премии «Душа природы».

Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Лилия Калантарян газета "Туймазинский вестник"
Фото: Лилия Калантарян | газета "Туймазинский вестник"
1 из 7
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Алик Шакиров ИА «Башинформ»
Фото: Алик Шакиров | ИА «Башинформ»
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