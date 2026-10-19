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21:01 (UTC+5), 19 Октября 2026

Салаватский театр Башкирии выступил с гастролями в Адыгее

На сцене Театрального объединения Республики Адыгея с триумфом прошли гастроли Салаватского государственного башкирского драматического театра.

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Дина Баширова пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Фото: Дина Баширова | пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Визит прошел в рамках масштабной федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке «Росконцерта» и министерства культуры РФ.

— Гастроли превратились в настоящий праздник, связавший невидимой, но прочной нитью два братских региона — Башкортостан и Адыгею, — рассказала пресс-секретарь театра Дина Баширова. — Этот культурный мост стал долгожданной встречей друзей. Совсем недавно, в апреле, артисты из Адыгеи с успехом выступали в Салавате, и теперь Салаватский театр приехал с ответным визитом, чтобы поделиться лучшими сокровищами своего репертуара.

Башкирский театр предложил три совершенно разных ярких спектакля. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина режиссёр Лиана Нигматуллина создала не просто детский спектакль, а настоящую философскую притчу. Волшебная история очаровала зрителей всех возрастов, напомнив о вечных истинах: о цене желаний, мудрости и о том, что настоящее счастье — в простом человеческом тепле.

«1+1=3, или Математика судьбы» Бану Кагармановой 0151 глубокая и тонкая драма, где законы любви и человеческих отношений подчиняются своей, особенной логике. В постановке Лианы Нигматуллиной нашли место размышления о том, как в сложном уравнении жизни порой появляются неожиданные переменные, меняющие всё.

«Помилование» Мустая Карима — проникновенная баллада в постановке заслуженного деятеля искусств РБ Ильсура Казакбаева. Спектакль стал кульминацией гастролей. История о чести, долге, прощении и силе человеческого духа, рассказанная по произведению великого Мустая Карима, никого не оставила равнодушным. 

Дина Баширова пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Дина Баширова пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Дина Баширова пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Дина Баширова пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Дина Баширова пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
Фото: Дина Баширова | пресс-служба Салаватского башкирского драмтеатра
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— Особую атмосферу создавал язык спектаклей. Для земляков из Башкортостана, проживающих в Майкопе и Сочи, это стало уникальной возможностью услышать родную речь со сцены. Многие из них с волнением отмечали, что никогда прежде не видели в столице Адыгеи постановок на башкирском языке, — отметили в театре.

Гастроли вышли за пределы театральных стен. Коллеги из Адыгеи организовали тёплые встречи с традиционным кавказским радушием и угощениями, а после спектаклей провели душевную экскурсию по знаковым местам. Артисты посетили дом-музей писателя Евгения Шварца, где состоялась трогательная встреча с его внучкой Марией Крыжановской.

Коллектив поднялся на величественное плато Лагонаки, парящее на высоте 2000 метров над уровнем моря — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешествие продолжилось в суровой и прекрасной тишине Гранитного каньона, где река Белая веками пробивала себе путь сквозь древние скалы.

«Мы уезжаем с сердцем, полным благодарности, — поделились артисты театра. — Майкоп поразил нас своей чистотой, красотой и, главное, — людьми, доброжелательными, открытыми, настоящими. Этот визит — не просто гастроли, это встреча родственных душ».

Для Салаватского театра это было уже третье участие в проекте «Большие гастроли» после Татарстана и Дагестана.

Ранее мы сообщали, что фильм из Башкирии взял награду за лучшую режиссуру на фестивале в Адыгее.

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