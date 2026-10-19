Салаватский театр Башкирии выступил с гастролями в Адыгее

Визит прошел в рамках масштабной федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке «Росконцерта» и министерства культуры РФ.

— Гастроли превратились в настоящий праздник, связавший невидимой, но прочной нитью два братских региона — Башкортостан и Адыгею, — рассказала пресс-секретарь театра Дина Баширова. — Этот культурный мост стал долгожданной встречей друзей. Совсем недавно, в апреле, артисты из Адыгеи с успехом выступали в Салавате, и теперь Салаватский театр приехал с ответным визитом, чтобы поделиться лучшими сокровищами своего репертуара.

Башкирский театр предложил три совершенно разных ярких спектакля. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина режиссёр Лиана Нигматуллина создала не просто детский спектакль, а настоящую философскую притчу. Волшебная история очаровала зрителей всех возрастов, напомнив о вечных истинах: о цене желаний, мудрости и о том, что настоящее счастье — в простом человеческом тепле.

«1+1=3, или Математика судьбы» Бану Кагармановой 0151 глубокая и тонкая драма, где законы любви и человеческих отношений подчиняются своей, особенной логике. В постановке Лианы Нигматуллиной нашли место размышления о том, как в сложном уравнении жизни порой появляются неожиданные переменные, меняющие всё.

«Помилование» Мустая Карима — проникновенная баллада в постановке заслуженного деятеля искусств РБ Ильсура Казакбаева. Спектакль стал кульминацией гастролей. История о чести, долге, прощении и силе человеческого духа, рассказанная по произведению великого Мустая Карима, никого не оставила равнодушным.