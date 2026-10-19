Новая песня уфимской группы AY YOLA попала в топ-5 BandLink

Новая песня башкирской группы AY YOLA попала в топ-5 чарта BandLink. Музыканты сообщили, что в рейтинг вошли сразу две их песни: «Адель» заняла пятое место в дневном чарте, «Аманат» — 47-е место в чарте за месяц.
«Адель» — первая песня AY YOLA на русском языке. Композиция написана на стихотворение Александра Пушкина для проекта Первого канала «Голос поэта». Как отмечают артисты, выбор творчества русского классика был не случайным — с ним связана личная история двух участников группы.
«Родителей Адель зовут Руслан и Людмила, как героев знаменитой поэмы Пушкина. Их свадьба состоялась в 200-летие со дня рождения русского классика. И будущую вокалистку AY YOLA назвали в честь стихотворения Пушкина „Адели“. Спустя четверть века эти стихи стали основой нашей песни», — рассказали солисты AY YOLА.
Артисты записали песню во время экспедиции в Арктику. В ней звучат традиционные башкирские инструменты, в том числе курай и кубыз. Особую роль в звучании песни сыграл солист группы Ринат Рамазанов: партия курая добавила композиции характерный национальный тембр и соединила текст Пушкина с музыкальным языком AY YOLА.
Ранее трио из Уфы AY YOLA номинировали на премию «Грэмми».
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