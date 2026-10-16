Трио из Уфы AY YOLA номинировали на премию «Грэмми»

Группу AY YOLA номинировали на премию «Грэмми». Альбом «Ural Batyr» и сингл «Aihylyu» уфимской группы участвуют в первом раунде голосования.
В случае победы башкирские музыканты станут обладателями сразу двух номинаций — «Лучший альбом глобальной музыки» и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».
«Для нас особенно ценно, что альбом „Ural Batyr“ и песня „Aihylyu“, вдохновлённые культурным наследием Башкортостана, представлены среди работ, допущенных к голосованию одной из самых престижных музыкальных премий мира — „Грэмми“. Это возможность заявить о башкирской музыке и культуре на высочайшем уровне мировой музыкальной индустрии», — рассказали артисты.
«Ural Batyr» — дебютный альбом AY YOLA. Он основан на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». В двенадцати композициях передается история героев эпоса, каждая песня исполняется традиционными башкирскими инструментами, современным электронным звучанием и вокалом на башкирском языке.
Сингл «Aihylyu» посвящён дочери Луны и царя птиц Самрау, одной из героинь эпоса «Урал-батыр», чья история раскрывает темы противостояния света и тьмы, верности себе и выбора собственного пути.
Ранее AY YOLA выпустили песню на стихи Пушкина.
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