Уфимская группа AY YOLA выпустила песню на стихи Пушкина

Известная башкирская группа AY YOLA впервые выпустила песню на русском языке. Композиция с названием «Адель» написана на стихотворения Александра Пушкина, сообщили музыканты.
Трио с этой песней планирует выступить в проекте «Голос поэта» на Первом канале. Как отмечают артисты, выбор стихотворения был не случайным — с ним связана личная история двух участников группы.
Традиционно песня сопровождается народными инструментами, а артисты в тизере клипа появились в черных костюмах и платьях.
Ранее хит AY YOLA «Homay» прозвучал на международном турнире по фигурному катанию.
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