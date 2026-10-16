Уфимская группа AY YOLA выпустила песню на стихи Пушкина

Известная башкирская группа AY YOLA впервые выпустила песню на русском языке. Композиция с названием «Адель» написана на стихотворения Александра Пушкина, сообщили музыканты.

Трио с этой песней планирует выступить в проекте «Голос поэта» на Первом канале. Как отмечают артисты, выбор стихотворения был не случайным — с ним связана личная история двух участников группы.

Традиционно песня сопровождается народными инструментами, а артисты в тизере клипа появились в черных костюмах и платьях.

Ранее хит AY YOLA «Homay» прозвучал на международном турнире по фигурному катанию.