В Башкирии писатель представила женскую версию эпоса «Урал-батыр»

В литературном журнале «Бельские просторы» началась публикация мистического романа «Лети, моя Хумай!» писательницы Алсу Исмагиловой, сообщает агентство по печати и СМИ РБ.
Произведение представляет собой первую в республике попытку пересказать башкирский эпос «Урал-батыр» с точки зрения женщины — небесной девы Хумай.
По словам автора, работа над книгой заняла около пяти лет, а основная часть текста была написана за полгода.
«В самом эпосе Хумай отведено не так много места, и мне стало обидно за неё. Ведь она не менее важный персонаж, если не сказать — самый главный. Ради Урала она выпускает Шульгена из темницы, что в корне влияет на судьбу мира. Я считаю, что Хумай — не просто движущая, но и определяющая сила. Если копнуть глубже, то весь Уральский хребет появился благодаря её дарам», — рассказала автор.
Произведение можно читать без знакомства с эпосом, однако автор рекомендует сначала обратиться к первоисточнику для сравнения. В планах писательницы издать публикацию отдельной книгой.
Главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин отметил, что роман познавателен и побуждает читателя к изучению темы башкирской мифологии.
Ранее сообщалось, что хит AY YOLA «Homay» прозвучал на международном турнире по фигурному катанию.
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