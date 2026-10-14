Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
15:07 (UTC+5), 14 Октября 2026

В Башкирии писатель представила женскую версию эпоса «Урал-батыр»

Добавить в предпочтительные источники Google
Алсу Исмагилова соцсети
Фото: Алсу Исмагилова | соцсети
Гульфия Акулова

В литературном журнале «Бельские просторы» началась публикация мистического романа «Лети, моя Хумай!» писательницы Алсу Исмагиловой, сообщает агентство по печати и СМИ РБ.

Произведение представляет собой первую в республике попытку пересказать башкирский эпос «Урал-батыр» с точки зрения женщины — небесной девы Хумай.

По словам автора, работа над книгой заняла около пяти лет, а основная часть текста была написана за полгода.

«В самом эпосе Хумай отведено не так много места, и мне стало обидно за неё. Ведь она не менее важный персонаж, если не сказать — самый главный. Ради Урала она выпускает Шульгена из темницы, что в корне влияет на судьбу мира. Я считаю, что Хумай — не просто движущая, но и определяющая сила. Если копнуть глубже, то весь Уральский хребет появился благодаря её дарам», — рассказала автор.

Произведение можно читать без знакомства с эпосом, однако автор рекомендует сначала обратиться к первоисточнику для сравнения. В планах писательницы издать публикацию отдельной книгой.

Главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин отметил, что роман познавателен и побуждает читателя к изучению темы башкирской мифологии. 

Ранее сообщалось, что хит AY YOLA «Homay» прозвучал на международном турнире по фигурному катанию.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru