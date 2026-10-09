Певец башкирской и татарской эстрады Филюс Кагиров стал народным артистом Башкирии. Награду ему вручил и. о. премьер-министра республики Александр Шельдяев.
По словам и. о. премьер-министра региона, Кагиров — талантливый исполнитель, чей голос и творчество любимы многими.
«Его вклад в развитие музыкального искусства, сохранение национальных традиций и популяризацию башкирской культуры заслуживает искреннего уважения. За каждым таким признанием стоит большой труд, преданность своему делу и любовь к родной земле. Именно благодаря таким людям сохраняется культурное наследие нашей республики и передаётся новым поколениям», — сказал Шельдяев.
Ранее известный певец Хасан Усманов стал народным артистом Башкирии.
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