Известный певец Хасан Усманов стал народным артистом Башкирии. Госнаграду исполнителю вручил и. о. руководителя администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев.
Эта новость стала особенно радостной и долгожданной для жителей Абзелиловского района, родной земли певца. Об этом отметил глава района Айрат Аминев.
«Для абзелиловцев Хасан Хажиахметович — не просто известный эстрадный певец и заслуженный артист республики. Он — наш, родной. Человек, который родился на нашей земле, впитал любовь к башкирской песне с молоком матери и пронёс это трепетное чувство через всю свою жизнь и творчество.
Его голос — глубокий, проникновенный — знаком и любим тысячами слушателей не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами. В его исполнении башкирские народные песни обретают особую душу, в них слышится и широта наших степей, и звон курая, и тепло родного очага», — написал Айрат Аминев.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе наградили работников культуры и искусства Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.