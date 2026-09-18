Известный певец Хасан Усманов стал народным артистом Башкирии. Госнаграду исполнителю вручил и. о. руководителя администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев.

Эта новость стала особенно радостной и долгожданной для жителей Абзелиловского района, родной земли певца. Об этом отметил глава района Айрат Аминев.

«Для абзелиловцев Хасан Хажиахметович — не просто известный эстрадный певец и заслуженный артист республики. Он — наш, родной. Человек, который родился на нашей земле, впитал любовь к башкирской песне с молоком матери и пронёс это трепетное чувство через всю свою жизнь и творчество.

Его голос — глубокий, проникновенный — знаком и любим тысячами слушателей не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами. В его исполнении башкирские народные песни обретают особую душу, в них слышится и широта наших степей, и звон курая, и тепло родного очага», — написал Айрат Аминев.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе наградили работников культуры и искусства Башкирии.