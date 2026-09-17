В Уфе наградили работников культуры и искусства Башкирии

В Уфе чествовали людей, чья жизнь неразрывно связана с культурой и искусством, с созиданием, развитием и сохранением прекрасного. В этой сфере работают искренние, самоотверженные и преданные своему делу люди с особым мировосприятием и чуткой человеческой душой. Их главное призвание – дарить людям свет и радость, отметили на церемонии награждения.

Государственные награды России и Башкортостана вручил и. о. руководителя администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев.

- На прошлой неделе был Совет по вопросам культуры. И Глава республики, и вся наша управленческая команда понимают значение диалога с людьми культуры, значение культуры и искусства для гармоничного развития нашего общества, для подрастающего поколения, — отметил Искандер Рауфович. - Самое главное, хочется сказать вам огромное спасибо за ваш ежедневный созидательный труд, который вы ведёте.