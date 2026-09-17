В Уфе наградили работников культуры и искусства Башкирии

В Уфе чествовали людей, чья жизнь неразрывно связана с культурой и искусством, с созиданием, развитием и сохранением прекрасного. В этой сфере работают искренние, самоотверженные и преданные своему делу люди с особым мировосприятием и чуткой человеческой душой. Их главное призвание – дарить людям свет и радость, отметили на церемонии награждения.
Государственные награды России и Башкортостана вручил и. о. руководителя администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев.
- На прошлой неделе был Совет по вопросам культуры. И Глава республики, и вся наша управленческая команда понимают значение диалога с людьми культуры, значение культуры и искусства для гармоничного развития нашего общества, для подрастающего поколения, — отметил Искандер Рауфович. - Самое главное, хочется сказать вам огромное спасибо за ваш ежедневный созидательный труд, который вы ведёте.
Почетного звания «Народный артист Республики Башкортостан» удостоены популярный эстрадный певец Хасан Усманов, актер Башакадемтеатра драмы имени Мажита Гафури Артур Кунакбаев и актер Туймазинского татарского драмтеатра Алик Зайлялов.
— Я еще даже не совсем осознал, но очень счастлив. Эта награда — ответственность, большое доверие руководства. Главное — не подвести, оправдать надежды, — поделился с «Башинформом» Артур Кунакбаев.
Несколько актеров Башкирского академтеатра драмы имени Мажита Гафури Лилия Галина, Айнур Ситдиков и Гульназ Хайсарова стали заслуженными артистами Башкортостана.
Ряды заслуженных артистов пополнил и артист духового оркестра ГДК г. Уфы, отец солиста группы «Пицца» Сергей Приказчиков. В Год большой и дружной семьи, объявленный в Башкортостане, эту же награду вручили артистам Нефтекамской госфилармонии - супругам Карачуриным. Розалия - мастер художественного слова, Азат - музыкант, в их артистической семье подрастают двое детей.
Также заслуженными артистами РБ стали кураист концертного зала «Башкортостан» Ильнур Хибатуллин, актриса Стерлитамакского театрально-концертного объединения Гульмеш Ибрагимова и артистка эстрадного ансамбля СГТКО Олеся Пескова, певец РДК Иглинского района Фагим Тукумбетов и другие.
Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан» присвоено главному режиссеру Сибайского башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Денису Нургалину, доценту кафедры режиссуры и мастерства актера Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова Гульсясяк Саламатовой, композитору и мультиинструменталисту Марату Файзуллину.
В своих ответных словах благодарности Гульсясяк Саламатова процитировала слова Рами Гарипова о необходимости быть благодарными своему Отечеству, а Марат Файзуллин рассказал о своей миссии — интегрировать башкирскую культуру и курай в актуальные музыкальные жанры.
Медали «За трудовую доблесть» удостоены директор Среднего специального музыкального колледжа Ришат Сагитов и заведующая костюмерной Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Галина Бачурина.
- Это итоговая награда за мой многолетний труд в области культуры и искусства и завершение моей карьеры руководителя. Я почти восемь лет руководил музыкальным колледжем, это был непростой период, но мы старались сохранить традиции и профессионализм, - отметил Ришат Сагитов.
Почетную грамоту минкультуры Российской Федерации вручили директору Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Харису Абдрахимову, заместителю директора по учебной работе ДМШ № 1 имени Наримана Сабитова Гузяль Зайнетдиновой и преподавателю по классу домры той же школы Ларисе Ежковой, художественному руководителю Стерлитамакского театрально-концертного объединения Лире Файзуллиной.
Благодарностью министра культуры Российской Федерации поощрили директора Сибайского башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова Ильнура Абдрашитова, коллектив ДШИ Илишевского района и преподавателя этой школы Люзию Бадретдинову.
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