Башкирская группа AY YOLA готовит премьеру песни Adel

Популярная башкирская группа AY YOLA готовит премьеру песни. В соцсетях вышел анонс трека Adel. Премьера на музыкальных платформах состоится 16 октября.

Накануне музыканты выложили несколько тактов новой композиции, которая, как и прежние, сочетает древние башкирские мотивы, тембры курая и думбыры с современным электронным звучанием.

Фанаты активно комментируют в соцсетях, отмечая, что это будет первая песня, спетая солисткой Адель Шайхитдиновой в новом – замужнем статусе. Ранее мы писали, за кого вышла замуж солистка группы AY YOLA.