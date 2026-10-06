За кого вышла замуж солистка группы AY YOLA

Пара расписалась в ЗАГСе и улетела на отдых. Свадьбы пока не было, по слухам, торжество планируется организовать только на следующий год.
Многие поклонники группы задались вопросом, кто избранник красивой талантливой артистки. Выяснилось, что Алексей Хаиров — тоже личность медийная и разносторонняя. Он молодой предприниматель, спортсмен, путешественник, блогер, гедонист. На странице молодого человека в соцсетях выставлены приоритеты «Семья, спорт и бизнес». Любимая фраза молодого человека: «Тебе не скучно — ты скучный».
Алексей родился 11 апреля 1994 года в Уфе. Его родители не связаны с культурой и искусством. Мама профессионально увлекается спортом, частенько вместе с сыном участвует в «семейных командообразующих мероприятиях». Алексей Хаиров окончил УГНТУ, там он был спортивным организатором технологического факультета и окончил магистратуру Института нефтегазового бизнеса. Работал в компании «Башнефть», выступал на зимней и летней спартакиаде «Роснефти» и принимал участие в конкурсах «Лучший по профессии» и «Мы зажигаем звезды». Также он был задействован в качестве ведущего спортивных мероприятий, участвовал в Уфимском международном марафоне.
Судя по постам, у Алексея свой бизнес в Краснодарском крае, связанный с туризмом и спортом. Своим делом он руководит удаленно, что дает возможность много путешествовать по разным странам и заниматься экстремальными видами спорта. На странице Хаирова множество фотографий из разных стран, но есть и фото с отдыха в Башкирии — например, на горнолыжной трассе озера Банное.
Как рассказывала в соцсетях Адель, они с Алексеем познакомились в ресторане, где он сам подошел познакомиться. Отношения молодых развивались стремительно. Ради своей избранницы Алексей прилетал к ней в разные города, где она гастролировала с группой, а потом вернулся в родной город. Свое возвращение в соцсетях он сопроводил популярными в республике словами: «Счастье работать дома!». Свою влюбленность Алексей демонстрировал постами, которые подписаны лаконичными фразами: «Лучшее решение сорваться и уехать к тебе», «Целой жизни мало с тобой». В день регистрации свой трогательный пост он завершил словами: «Спасибо за шанс тебя любить, я никогда не подведу! Люблю тебя!».
После того как супруги расписались, и Адель, и Алексей поделились фотографиями и некоторыми подробностями своей лав-стори в соцсетях. Поклонники отметили, насколько супруги подходят друг другу и даже имеют внешнее сходство.
Естественно, среди первых, кто поздравил молодоженов, были коллеги по группе AY YOLA – отец солистки Руслан Шайхитдинов и солист Ринат Рамазанов, который уже имеет солидный семейный стаж и является многодетным отцом.
— Молодцы, поздравляю, желаю ребятам счастья, у них всё впереди! — сказал Ринат Рамазанов.
Присоединяемся к поздравлениям и мы, совет да любовь молодоженам! Ждем новых красивых песен и историй.
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