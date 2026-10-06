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15:38 (UTC+5), 06 Октября 2026

За кого вышла замуж солистка группы AY YOLA

На прошлой неделе на культурном небосклоне республики родилась новая семья. Солистка башкирской группы AY YOLA Адель Шайхитдинова разбила сердца своих фанатов и вышла замуж за 32-летнего предпринимателя и спортсмена Алексея Хаирова.

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личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
Фото: личный архив Алексея Хаирова | страница в соцсети
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Пара расписалась в ЗАГСе и улетела на отдых. Свадьбы пока не было, по слухам, торжество планируется организовать только на следующий год.

Многие поклонники группы задались вопросом, кто избранник красивой талантливой артистки. Выяснилось, что Алексей Хаиров — тоже личность медийная и разносторонняя. Он молодой предприниматель, спортсмен, путешественник, блогер, гедонист. На странице молодого человека в соцсетях выставлены приоритеты «Семья, спорт и бизнес». Любимая фраза молодого человека: «Тебе не скучно — ты скучный».

личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
Фото: личный архив Алексея Хаирова | страница в соцсети
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Алексей родился 11 апреля 1994 года в Уфе. Его родители не связаны с культурой и искусством. Мама профессионально увлекается спортом, частенько вместе с сыном участвует в «семейных командообразующих мероприятиях». Алексей Хаиров окончил УГНТУ, там он был спортивным организатором технологического факультета и окончил магистратуру Института нефтегазового бизнеса. Работал в компании «Башнефть», выступал на зимней и летней спартакиаде «Роснефти» и принимал участие в конкурсах «Лучший по профессии» и «Мы зажигаем звезды». Также он был задействован в качестве ведущего спортивных мероприятий, участвовал в Уфимском международном марафоне.

Судя по постам, у Алексея свой бизнес в Краснодарском крае, связанный с туризмом и спортом. Своим делом он руководит удаленно, что дает возможность много путешествовать по разным странам и заниматься экстремальными видами спорта. На странице Хаирова множество фотографий из разных стран, но есть и фото с отдыха в Башкирии — например, на горнолыжной трассе озера Банное.

Как рассказывала в соцсетях Адель, они с Алексеем познакомились в ресторане, где он сам подошел познакомиться. Отношения молодых развивались стремительно. Ради своей избранницы Алексей прилетал к ней в разные города, где она гастролировала с группой, а потом вернулся в родной город. Свое возвращение в соцсетях он сопроводил популярными в республике словами: «Счастье работать дома!». Свою влюбленность Алексей демонстрировал постами, которые подписаны лаконичными фразами: «Лучшее решение сорваться и уехать к тебе», «Целой жизни мало с тобой». В день регистрации свой трогательный пост он завершил словами: «Спасибо за шанс тебя любить, я никогда не подведу! Люблю тебя!».

личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
Фото: личный архив Алексея Хаирова | страница в соцсети
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После того как супруги расписались, и Адель, и Алексей поделились фотографиями и некоторыми подробностями своей лав-стори в соцсетях. Поклонники отметили, насколько супруги подходят друг другу и даже имеют внешнее сходство.

Естественно, среди первых, кто поздравил молодоженов, были коллеги по группе AY YOLA – отец солистки Руслан Шайхитдинов и солист Ринат Рамазанов, который уже имеет солидный семейный стаж и является многодетным отцом. 

— Молодцы, поздравляю, желаю ребятам счастья, у них всё впереди! — сказал Ринат Рамазанов. 

Присоединяемся к поздравлениям и мы, совет да любовь молодоженам! Ждем новых красивых песен и историй.

личный архив Алексея Хаирова страница в соцсети
Фото: личный архив Алексея Хаирова | страница в соцсети
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