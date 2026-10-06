За кого вышла замуж солистка группы AY YOLA

Алексей родился 11 апреля 1994 года в Уфе. Его родители не связаны с культурой и искусством. Мама профессионально увлекается спортом, частенько вместе с сыном участвует в «семейных командообразующих мероприятиях». Алексей Хаиров окончил УГНТУ, там он был спортивным организатором технологического факультета и окончил магистратуру Института нефтегазового бизнеса. Работал в компании «Башнефть», выступал на зимней и летней спартакиаде «Роснефти» и принимал участие в конкурсах «Лучший по профессии» и «Мы зажигаем звезды». Также он был задействован в качестве ведущего спортивных мероприятий, участвовал в Уфимском международном марафоне.

Судя по постам, у Алексея свой бизнес в Краснодарском крае, связанный с туризмом и спортом. Своим делом он руководит удаленно, что дает возможность много путешествовать по разным странам и заниматься экстремальными видами спорта. На странице Хаирова множество фотографий из разных стран, но есть и фото с отдыха в Башкирии — например, на горнолыжной трассе озера Банное.

Как рассказывала в соцсетях Адель, они с Алексеем познакомились в ресторане, где он сам подошел познакомиться. Отношения молодых развивались стремительно. Ради своей избранницы Алексей прилетал к ней в разные города, где она гастролировала с группой, а потом вернулся в родной город. Свое возвращение в соцсетях он сопроводил популярными в республике словами: «Счастье работать дома!». Свою влюбленность Алексей демонстрировал постами, которые подписаны лаконичными фразами: «Лучшее решение сорваться и уехать к тебе», «Целой жизни мало с тобой». В день регистрации свой трогательный пост он завершил словами: «Спасибо за шанс тебя любить, я никогда не подведу! Люблю тебя!».