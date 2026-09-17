В Уфе для новой постановки «Травиаты» шьют около 200 костюмов

Художник-постановщик – главный художник театра, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Иван Складчиков.
«В швейном цеху сейчас — как в мастерской высокой моды: ряды швейных машин, утюги, манекены с почти готовыми платьями, коробки с кружевом и бусинами. Мастера следят, чтобы каждый костюм точно соответствовал описи художника и выдерживал сценические нагрузки», — сообщили в пресс-службе театра.
Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», главным событием осени станет постановка оперы Джузеппе Верди «Травиата». Премьера оперы состоится 13 и 14 ноября. Над спектаклем работают режиссёр-постановщик Айсылу Иксанова, дирижёр-постановщик — художественный руководитель Большого театра Беларуси и экс-главный дирижер Башоперы Артём Макаров. Прежняя версия спектакля, пользовавшаяся любовью зрителей, устарела, и театр принял решение о создании новой постановки, современной как визуально, так и музыкально.
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