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12:45 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Уфе для новой постановки «Травиаты» шьют около 200 костюмов

Для новой постановки «Травиаты» в художественно-постановочном цехе Башкирского театра оперы и балета шьют около 200 костюмов — от главных партий до массовых сцен, где важна единая стилистика и богатство деталей.

Фото: пресс-служба | Башкирский театр оперы и балета
Лейла Аралбаева
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Художник-постановщик – главный художник театра, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Иван Складчиков.

«В швейном цеху сейчас — как в мастерской высокой моды: ряды швейных машин, утюги, манекены с почти готовыми платьями, коробки с кружевом и бусинами. Мастера следят, чтобы каждый костюм точно соответствовал описи художника и выдерживал сценические нагрузки», — сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», главным событием осени станет постановка оперы Джузеппе Верди «Травиата». Премьера оперы состоится 13 и 14 ноября. Над спектаклем работают режиссёр-постановщик Айсылу Иксанова, дирижёр-постановщик — художественный руководитель Большого театра Беларуси и экс-главный дирижер Башоперы Артём Макаров. Прежняя версия спектакля, пользовавшаяся любовью зрителей, устарела, и театр принял решение о создании новой постановки, современной как визуально, так и музыкально.

пресс-служба Башкирский театр оперы и балета
Фото: пресс-служба | Башкирский театр оперы и балета
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