Стало известно, какие премьеры представит Башопера в новом сезоне

Над спектаклем работают режиссёр-постановщик Айсылу Иксанова, художник-постановщик Иван Складчиков и дирижёр-постановщик Артём Макаров. Художественный руководитель Большого театра Беларуси и экс-главный дирижер Башоперы Артем Макаров отметил, что это его третья работа над «Травиатой» на уфимской сцене. По его словам, прежняя версия спектакля, пользовавшаяся любовью зрителей, устарела, и театр принял решение о создании новой постановки, современной как визуально, так и музыкально. Артём Макаров также подчеркнул значительный рост солистов театра: исполнители, ранее занятые в партиях второго плана, в новом спектакле заявлены на центральные роли.
В декабре юных зрителей ожидает концертная программа, объединяющая симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» и сюиту Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» в постановке Алины Мустаевой.
Балетная труппа театра представит два значимых проекта. В мае состоится премьера балета «Седьмая симфония Победы» на музыку Дмитрия Шостаковича. Постановку осуществит заслуженный артист Санкт-Петербурга, ведущий солист Михайловского театра Марат Шемиунов. Леонора Куватова отметила особую значимость проекта в преддверии Дня Победы.
Завершит сезон экспериментальная премьера — балет «Диалоги Дункан». Либретто и сценографию создал главный художник театра Иван Складчиков. В качестве дирижёра-постановщика приглашён Владимир Шевелев (Приморская сцена Мариинского театра), а хореографом выступит испанский постановщик немецкого происхождения Патрик де Бана.
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