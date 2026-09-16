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15:27 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Юные кинематографисты из Башкирии стали лауреатами конкурса «Десятая муза»

Участие в нем приняли школьники из 20 регионов России, сообщает пресс-служба минпросвещения республики. 

Фото: пресс-служба | минпросвещения РБ
Лейла Аралбаева

Завершился Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Чернышёва. Участники из Башкортостана стали лауреатами в двух возрастных категориях.

С 10 до 13 лет дети отмечены по номинациям:

  • «Документальный экран» – проект «Книга про бойца» (Абзатова С., Ахунов Р., Зиятдинова А., гимназия им. Гали Сокороя, с. Верхние Татышлы);
  • «Игровое кино» – проект «История обмана и мести» (Масаев М., Таймасов И., Хамзин Ю., видеостудия «Свет», г. Уфа);
  • «Научно-популярный фильм» – проект «Лекарственные растения Аскинского района» (Исламова А., СОШ № 2, с. Аскино).

Среди участников 14–18 лет в номинации «Научно-популярный фильм» награжден проект «Вода под микроскопом» (Маннанов И., Тагилов С., «Технопарк» из города Нефтекамска).

Дипломы будут размещены на сайте организаторов.

Ранее мы сообщали, что в Москве наградили молодежный совет при минкульте Башкирии. 

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