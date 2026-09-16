Юные кинематографисты из Башкирии стали лауреатами конкурса «Десятая муза»

Завершился Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея Чернышёва. Участники из Башкортостана стали лауреатами в двух возрастных категориях.
С 10 до 13 лет дети отмечены по номинациям:
Среди участников 14–18 лет в номинации «Научно-популярный фильм» награжден проект «Вода под микроскопом» (Маннанов И., Тагилов С., «Технопарк» из города Нефтекамска).
Дипломы будут размещены на сайте организаторов.
Ранее мы сообщали, что в Москве наградили молодежный совет при минкульте Башкирии.
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